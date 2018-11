Här är 7 mysiga julfilmer – som får dig i rätt stämning

Hos Telenor kan du just nu köpa ett valfritt tv-paket för 149 kronor/mån (ordinarie pris 399 kronor) och få C More fritt i sex månader. Där finns alla filmer i listan att se. Här kan du hitta erbjudandet.

1. Almost Christmas

Den här mysiga dramakomedin handlar om en dysfunktionell familj som samlas för att fira jul tillsammans för första året sedan mamman i familjen gått bort.



2. Christmas Land

Jules är en framgångsrik New York-kvinna som ärver sin mormors julgransodling och tomteland. Först är hennes plan att sälja den så fort som möjligt, men när hon väl kommer dit blir valet inte så självklart längre.

Just nu får du valfritt tv-paket hos Telenor till kampanjpris – 149 kronor/mån istället för 399 kronor/mån. C More ingår fritt i sex månader.



3. Bad Moms 2

Den här galet roliga julkomedin med bland andra Mila Kunis och Kristen Bell handlar om tre vänner och mammor som försöker hantera den stressiga jultiden. Något som inte gör saken bättre är att deras egna mammor kommer på överraskande besök.



4. Christmas Under Wraps

Den här julfilmen handlar om en läkare som inte får toppjobbet hon alltid drömt om. Istället tvingas hon flytta till en enslig småstad i Alaska. Efter ett tag börjar hon trivas bättre, men staden visar sig bära på en stor julhemlighet.

5. I'm Not Ready for Christmas

Holly är en driven kvinna som inte har några problem med att ljuga om det tar henne framåt i karriären. När hennes systerdotter blir offer för hennes lögner önskar hon sig av tomten att Holly inte ska kunna ljuga mer – och önskan slår in. Något som minst sagt komplicerar Hollys liv.



Spara upp till 1 500 kronor på ett tv-paket hos Telenor här – C More ingår fritt i sex månader.

6. A Prince for Christmas

Denna romantiska julfilm handlar om Duncan, som är prins i ett litet europeiskt land. För att undkomma sina föräldrar som vill tvinga in honom i ett arrangerat äktenskap flyr han till en småstad i USA. Där träffar han servitrisen Emma och kärlek uppstår.



7. Broadcasting Christmas

Två journalister – och expartners – tävlar om samma heta jobb som programledare för en morgon-talkshow. Ingen av dem tänker ge sig utan en fight, men tävlingen väcker även de gamla känslorna till liv.



Vill du se dessa och många fler filmer och serier? Nu kan du köpa valfritt tv-paket hos Telenor för 149 kr/mån istället för 399 kr – alltså 60 procents rabatt. Dessutom ingår sex månaders fritt tittande på C More.