15 teknikprylar du kan fynda – med upp till 70 procent rabatt

1. Smartklockan Versa från FitBit



Den här snygga smartklockan från Fitbit är nedsatt i pris procent och kostar 1 790:-

Klockan är inte bara snygg, utan har såklart en massa funktioner. Den mäter all din aktivitet, som sedan synkroniseras till en app. Den kan också göra mycket annat, som att mäta puls eller visa sms och liknande.

2. Populär musmatta



En lysande musmatta! Den lyser ju faktiskt. Den är också vändbar, vilket innebär att du kan välja vilken sida du vill spela på. Nedsatt i pris just nu – du hittar den billigast här.

3. Google Home Mini

Denna smarta högtalare kan styra allt från musik till teve, och annan teknik i hemmet, bara med din röst.

Du kan dessutom använda den till att fråga om allt möjligt, eller få till exempel nyheter upplästa. Den kostar 419:-

4. Aktivitetsmätare



Denna smarta klocka kan mäta puls, distans och mycket mer. En perfekt klocka för den som gillar att träna, eller helt enkelt bara vill ha lite koll. Du hittar den i vitt för bara 2 063:- här.

5. Robotdammsugare



Den här robotdammsugaren är i den lägre prisklassen och har fått väldigt bra recensioner. Den finns att köpa här för 1 990:-

6. Laddplatta



Snabb och trådlös laddning utan trassliga sladdar. Den här lilla laddplattan hittar du billigast här.

7. Hörlurar till träningen



Även om de här lurarna är specifikt anpassade för löpträning och intensiva träningspass – så passar de precis lika bra till lata dagar.

De är trådlösa och kostar 1 490:-

8. En extra kamera till din telefon



Det här skalet gör att du kan ta riktigt bra bilder med hjälp av din smartphone. Det är nedsatt med hela 72 procent och kostar 990:-

9. Playstation VR-glasögon



Hur kul att spela playstation med VR-glasögon? Sån rolig grej och just nu blir de dina med 25 procent rabatt

10. Smart våg på rea



Om du lika ska ha en våg hemma – så kan du ha en smart våg som håller ordning på siffrorna i en app, direkt i din telefon. Spana in den här. Just nu under tusenlappen.

11. Gamingmusen Razer Naga Trinity



Unna dig en grym gamingmus! Den här är populär och kan klickas hem för 699:-

12. Högtalaren Stanmore från Marshall



Spela den bästa musiken på den här populära högtalaren, finns i några olika färger. Den är nedsatt i pris och blir din för bara 2 084:-

13. Söt högtalare i form av en gris



Om snygga märkeshögtalare in är något för dig, så kanske denna faller dig i smaken. Du hittar den här för

14. Gamingheadset



Ett bra headset kan förändra hela din spelupplevelse. Detta är dessutom riktigt bekvämt och en budgetfavorit bland många. Det blir ditt för 829:- just nu.

15. Värmefilt



Den här elektriska värmefilten är perfekt för dig som lätt fryser. Den är i mjukt och gosigt tyg och har automatisk avstängning. Du kan klicka hem den för 590:-

