Det är mycket leopard och gult som gäller i år. Här är badkläderna du kan klicka hem i precis de trenderna.

De går att köpa via Refunder, och då får du pengar tillbaka på varje köp.

1. Leopardmönster och knytdetalj



Här får du både leopardmönstrat och knytdetaljer i samma bikini. Du kan klicka hem den här.

2. Bikinitopp från ONLY



Den här enkla bikinin är riktigt fin i gult, som förutom leopard är den stora trenden i år. Här hittar du toppen för 199 kronor.

3. Baddräkt i leopardmönster



Med högskuren nederkant och låg rygg blir den här baddräkten ett självklart val för strandhänget. Spana in den här.

4. Bikiniset från Missguided



Hur snygg är inte denna bikini med sina dekorativa remmar! Kanske lite jobbigt när det kommer till solbrännan... men värt det ändå. Här hittar du både över- och nederdel.

5. Monowire bikinitopp



Här är en bikinitopp från märket South Beach. Den har både halterneck och axelband på samma gång. Du kan klicka hem den här.

6. Baddräkt från Diesel



Med ett riktigt statement till tryck och lågt skuren rygg blir du lätt hetast på stranden! Baddräkten kommer från Diesel, uppenbarligen. Du kan klicka hem den här.

7. Bandeau med snörning



Både gult och snörning, det kan ju nästan inte bli mer trendigt! Här hittar du den snygga bikinitoppen.

8. Leopardbikini från Chiara Forthi



Denna bikini är i omlottmodell och skapar en snygg klyfta! Gulddetaljer vid axelbanden och märkets logga i ena sidan gör att toppen känns extra lyxig. Du hittar den hos Bubbleroom.

9. Bikini från Ellos



Här är en bikinitrosa i hög modell och rynkade veck längs sidorna. Hur snyggt som helst i sin enkelhelt! Den är dessutom nedsatt i pris just nu.

10. Baddräkt med snörning i ryggen



Denna baddräkt kommer från Camille Bottens kollektion med NA-KD, och har en öppen rygg med snörning och högt skurna ben. Du hittar den här för 249 kronor.

11. Off shoulder



Den här bikinin kommer i ett stretchigt material med både bara axlar och knytdetalj. Här blir den din för 299 kronor. Den är hur söt som helst!

12. Baddräkt med textur



Den här baddräkten är verkligen hur fin som helst i sitt speciella material, den är liksom i en annan typ av textur än vad badkläder vanligtvis brukar vara. Just nu blir den din för 399 kronor här.

13. Mörkgult



Gult är inte fult – och det gällen även den här nyansen som är lite mer mörkgul. Den här snygga baddräkten kan klickas hem för 249 kronor idag.



