16 klänningar att bära våren 2019 - alla kostar under 500 kronor

Vi har spanat in vårens hetaste klänningar. Köper du dem via Refunder får du pengar tillbaka på varje köp. De har även ett erbjudande för nya medlemmar, där du på alla köp över 100 kronor får ett mobilskal från iDeal of Sweden. Det tillkommer 29 kronor i frakt.



1. Rosa klänning

Den perfekta klänningen att bära både på jobbet och till festen. Spana in klänningen och köp den via Refunder, så du får återbäring på varje köp.

2. Leopardklänning

Leopardklänning med hög krage, så fin att bära i vår. Här blir klänningen din för 399 kronor.

3. Randig klänning



Så stilig klänning att bära i vår till festligheten, eller till jobbet. Här blir den din för 399 kronor.



4. Rosa spetsklänning

Sån fin partyklänning i dusty rosa i spets. Den blir din här för 199 kronor, nu nedsatt med 50 procent. Den finns även i andra färger.

5. Gul klänning markerad midja

Så stilren klänning som lyfter alla former. Den finns även i andra färger, här blir den din för 359 kronor.

6. Blå klänning med prickar

Stilren blå klänning med små prickar samt markerad midja. Den blir din här! Köper du den via Refunder får du ett skal från iDeal of Sweden på köpet.



7. Vit klänning

Kanske den perfekta vita klänningen med markerad midja och längre ärmar. Klänningen blir din här, köper du den via Refunder får du även återbäring på ditt köp.

8. Mörkblå tight klänning

Här finns denna stiliga klänning i mörkblått. Funkar att bära såhär eller släng en kavaj över axlarna.

9. Blommig dröm med brodering

Sån fin klänning att möta våren i, med blommor samt genomskinliga ärmar. Här blir den din för 279 kronor.

10. Svart klänning med bälte





Stilren svart klänning med bälte i midjan. Klänningen blir din här för 399 kronor.



11. Vit skjortklänning

Vit klännings-skjorta, den blir din här för 499 kronor. Funkar både till jobbet och en dag på stranden.

11. Mörkgrön klänning

Klänning med knappar samt markerad midja, vi älskar kragen. Klänningen finns att köpa här.



12. Klänning markerad midja

Blå/vit klänning med markerad midja. Den finns även i andra färger och blir din här för 349 kronor.

13. Beige klänning

Beige maxiklänning med hög krage, den blir din här för 349 kronor.

14. FILA-klänning

Enkel klänning från FILA som även finns i svart. Spana in den här!

15. Svart prickig klänning

Sån fin klänning att bära i vår under skinnjackan. Här blir den din för 299 kronor.



16. Gul klänning

Gul klänning med trendig dragkedja, här blir den nu din för 399 kronor. Den finns även i andra färger.