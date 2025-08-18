Nyheter24
Google-användare uppmanas kolla detta nu

Publicerad: 18 aug. 2025, kl. 08:30
Google på mobilen och Google-logotypen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen & Richard Drew

Nya rapporter om en incident som kan påverka miljontals Google-användare har skapat oro. Vad ligger bakom varningarna och hur påverkas du?

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Teknik, Google

Google-användare uppmanas omedelbart kontrollera sina konton för att undvika potentiella risker. Vad är det som har hänt och varför bör du agera just nu?

Teknikjätten Google har nyligen meddelat att en säkerhetsincident kan ha påverkat användare och företag i deras nätverk. 

Informationen är viktig för alla som använder Googles tjänster, inte minst för att skydda sina personliga och arbetsrelaterade uppgifter.

Alla Google-användare bör agera nu

Det har blivit bekräftat att Google har utsatts för en cyberattack som har lett till att en databas med kontaktinformation från små och medelstora företag exponerats. 

Attacken riktades mot en tredje parts tjänst som Google använder, vilket ledde till att obehöriga kom åt känsliga uppgifter.

Även om den exponerade informationen till största delen består av offentliga uppgifter som företagsnamn och kontaktuppgifter understryker Google vikten av att alla användare kontrollerar sina konton och säkerhetsinställningar noggrant, rapporterar den litauiska tekniksajten Bilis.

Vad bör du göra?

Om du är en Gmail-användare rekommenderas det att du:

  • Går igenom konton för att se om du fått varningsmejl från Google.
  • Byter lösenord till något som är starkt och unikt.
  • Håll ett öga på misstänkt aktivitet i dina Google-konton och anslutna tjänster.
  • Aktivera tvåstegsverifiering för extra skydd. 

Cyberattacker och dataintrång blir tyvärr vanligare och drabbar stora företag som Google. Genom att vara uppmärksam kan man minska risken för identitetsstöld eller andra intrång, enligt Nyheder24.

