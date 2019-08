De 20 bästa skönhetsprodukterna att ha i badrumsskåpet i höst

Efter alla soltimmar under den varma sommaren behöver vi ta hand om hud och hår lite extra inför hösten. Givetvis vill vi också uppdatera oss med ny makeup och andra skönhetsprodukter också. Här är våra 20 favoriter att fylla badrumsskåpet med i höst.



1. Verso Reviving Eye Mask

En mjukgörande mask av hydrogel speciellt framtagen för den känsliga huden runt ögonen. Innehåller Retinol 8 och motverkar tecken på åldrande. Retinol 8 hjälper hudens egen produktion av kollagen och bidrar till att hyn känns yngre, fräschare och klarare. Intensivt vårdande och återfuktande för huden.



2. Brun-utan-sol från Biotherm

Vill du behålla din vackra bränna från sommaren? Upptäck denna brun-utan-sol från Biotherm. Detta serum tillför fukt och ger dig en naturligt solkysst look samtidigt som den bidrar till att huden fräschas upp.

3. Ge näring till torr hy i höst

Denna olja från Nuxe är en multi-purpose produkt som kan används året om. Spraya på kroppen efter en dusch eller skönt bad. Dra oljan genom håret för en naturligt utjämnande effekt eller använd som hårmask. Ger en härlig lyster och näring till torr hud samtidigt som den har en lugnande verkan. Precis vad vi vill ha i höst!

4. Doftljus från Monsun Spa

Vi längtar till kyliga höstkvällar när vi kan tända doftljus överallt och sjunka ner i ett varmt bad. Detta doftljus från Monsun Spa är tillverkat av vegetabiliskt vax och kommer i en lyxig förpackning. Ljuset har en brinntid på cirka 50 timmar. Tänk på miljön och återanvänd behållaren.

5. Reparerande balsam från Björn Axén

Ta hand om håret efter sommarens alla soltimmar! Ett balsam för dig som har skadat, torrt, lockigt eller kemiskt behandlat hår. Innehåller vårdande mineraler och proteiner som bygger upp ett skadat hår, återfuktar hår och hårbotten, samt ökar elasticitet och glans.

6. Värmeverktyg med inställbar temperatur

När hösten kommer med kyligare väder behöver vi anpassa sättet vi stylar håret, både dag som kväll! Detta värmeverktyg från OBH Nordica har inställbar temperatur, 120-230°c och är designad med keramiska plattor som ger håret skonsam behandling, ökad glans samt motverkar statisk elektricitet. Passar dig som vill ha rakt eller lockigt hår.

7. Creamy Eye Treatment från Kiehls

Ögonen står verkligen i fokus i höst! Det är viktigt att återfukta den känsliga huden runt ögonen med en ögonkräm som har rik och krämig formula. Denna kräm från Kiehs innehåller avokadoolja. Applicera försiktigt med fingertoppen längs ögonbenet, utan att dra i huden.

8. Enzympeeling

Den trendiga syrabehandlingen som kan du kan göra hemma! En effektiv enzympeeling med AHA- och BHA-syror är en smart investering till hösten.Enzymerna tar bort döda hudceller, löser upp pormaskar och ger din hy ny lyster och förbättrad fuktbalans. Produktens exfolierande egenskaper har förstärkts genom att kombinera AHA- och BHA-syra med salicylsyra och en ny fräsch doft har adderats. Var försiktig i solen efter användning.

9. Skummande duschtvål från Rituals

Vi älskar produkter som skummar! Denna duschtvål från Rituals har en unik teknologi som förvandlar gel till skum. Gelen blir till ett rikligt lödder i kontakt med vatten och den magiska doften bidrar till att hela upplevelsen blir avslappnande. Precis vad vi behöver när vi är tillbaka i stressiga vardagsrutiner i höst.

10. The Ordinary serum

Detta hyllade serum från The Ordinary innehåller två aktiva ämnen som motverkar ålderstecken. Granactive Retinoid, 2 procent koncentration och Hydroxypinacolone Retinoate (HPR). HPR är en avancerad retinoid som har en bevisat bättre effekt mot ålderstecken jämfört med retinol. Formulan är speciellt framtagen för att minska irritation som vanligen kan uppstå i samband med användning av retinoider (inklusive retinol) samtidigt som de ger bättre synliga resultat mot ålderstecken.

11. Clinique Moisture Surge

Ny återfuktande teknologi med aktiv aloe vera som hjälper hudens egna system för att tillföra fukt till huden. Produkten innehåller hyaluronsyra som verkar i 72 timmar. Framtagen för ett skonsamt och effektivt resultat utan irritation. Helt enkelt den perfekta återfuktande produkten för torr hy i höst. Allergitestad och oparfymerad.

12. Giorgio Armani parfym Sì

Ny doft till hösten? Parfymen Sì från Giorgio Armani är en kraftfull och förförisk doft som dröjer sig kvar länge på huden. Denna kvinnliga och eleganta parfym kombinerar tre doftnoter: svartvinbärsnektar, modern chypre samt vit mysk med trätoner och inslag av fresia och majorrosdoft.

13. Populärt läppglans från Clarins

Perfekt glans! Ett läppglans som förstärker läpparnas naturliga färg och gör dem jämnare och fylligare med en oemotståndlig doft av vanilj och kola. Detta läppglans är otroligt populärt på grund av den praktiska applikatorn. Innehåller 3D Lyster Pigment, extrakt av shea smör, mango, derivat av vitamin A, vegetal perhydrosqualene från oliv, gamma-orizanol, vitamin E och peptider. Satsa på en mörkare nyans till hösten.

14. Bare Minerals setting spray

När du är tillbaka i rutiner och springer mellan jobb, skola, träning och fester – då vill du ha en makeup som håller hela dagen! Denna lystergivande fixeringspray hjälper dig med just det. Den håller makeupen på plats, återfuktar och fräschar upp när som helst under dagen (eller kvällen)!

15. Ögonbrynspenna från L'Oreal Paris

En ny ögonbrynspenna som blivit väldigt populär. Den har den klassiskt triangelformade spetsen som hjälper dig att forma naturligt definierade bryn. Finns i 5 nyanser.



16. Tandkräm med aktivt kol

Denna svarta tandkräm är en ny produkt från Victor Vaissier. Produkten innehåller en liten mängd aktivt kol, en väldigt trendig ingrediens i skönhetsprodukter, som skonsamt tar bort smuts från tänderna utan att skada emaljen. Tandkrämen innehåller även fluor för att minska angrepp av karies på tänderna, samt aloe vera som tar hand om det känsliga tandköttet.

17. Handkräm med magisk doft

Denna ekologiskt certifierade handkräm har en ljuvlig doft av svart fikon och grön Vetiver. Den är dessutom så fin att ha i badrummet i höst när du har gäster över.

18. Koreansk sheet mask

Koreansk hudvård har blivit trendigt, kanske speciellt känd för sina sheet masks. Denna ansiktsmask har en snygg färg av roséguld (roligt att ha på spa-kväll med tjejerna) och innehåller extrakt som återfuktar huden.

19. Midnight Recovery Concentrate

En riktigt räddare i nöden under hösten! Speciellt bra efter enzymbehandling. Ett populärt serum av naturligt koncentrat som verkar under natten genom att tillföra näring. Innehåller squalane, nattljusblomma och åtta olika essentiella oljor återställer huden under natten. På morgonen vaknar du med en fräsch, utvilad hud med strålande lyster. Passar alla hudtyper.

20. Exfolierande skrubbhandske

Oavsett om det är sommar eller höst, vinter eller vår, så är detta en billig produkt som du verkligen behöver i badrumsskåpet! En loofa skrubbhandske som skonsamt rengör din hud stimulerar blodcirkulationen. När svampen blir blöt, mjuknar den upp och exfolierar milt. Perfekt för en rengörande skrubb. Eller varför inte en helkroppsmassage?





Unna dig skönhetsprodukter till hösten

Om du ska göra en god gärning för dig själv i dag så är det att investera i riktigt bra skönhetsprodukter för kropp, ansikte och hår (och själen)! När vi känner oss snygga så är det nämligen det vi utstrålar till omvärlden. Så ta hand om dig själv och unna dig några prisvärda skönhetsprodukter till hösten. Kanske någon av produkterna vi har tipsat om?





