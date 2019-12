Julklappstips: Årets bästa julaskar med skönhetsprodukter

Det är riktigt uppskattat att få en presentask med diverse skönhetsprodukter i julklapp. En julask känns nämligen väldigt lyxig, samtidigt som skönhetsprodukterna kommer lägligt till både nyårsfirande och julledighet. Spana in våra 15 favoriter här!

1. Julask med härlig kroppsvård

MON SUN Calming Oats Endless Weekends gåvoset – just nu 30 procent rabatt här.

2. Gåvoset från Paula's Choice

Paula's Choice 2% BHA for Face & Body gåvoset – 649 kronor här.

3. Julask med hudvård från Lumene

Lumene Nordic Hydra Deep Hydration Ritual julask – 199 kronor här.

4. Serum och hudkräm från Dermalogica

Dermalogica Brigthen & Defend gåvoset – du shoppar den här för 399 kronor.









5. Ole Henriksen julask med hudvård

Ole Henriksen 3 Makeup Wonders Gift Set gåvobox – 995 kronor här.

6. Perfekt till den som älskar smink

Makeup Revolution You Are The Revolution Gift Set julask – spana in den här.

7. Kit med favoriter från YSL Beauty

Yves Saint Laurent Volume Effet Faux Cils Mascara Gift Set gåvoset – 355 kronor här.

8. Skincity startset med grym hudvård

Skincity Essentials Experience Box presentask – 499 kronor här.

9. Elizabeth Arden Eight Hour Kit

Elizabeth Arden Eight Hour Miracle Moisturizers Gift Box julask – 400 kronor här.

10. GHD gåvoset plattång och stylingborste

GHD Platinum+ Professional Smart Styler Gift Set presentask – du hittar det här.

11. Voluspa presentask med doftljus

Voluspa Gift Set 2019 gåvoset – 499 kronor här.

12. Julask med Armanis populära parfym Sì

Giorgio Armani Si Passione Xmas Set julask – 635 kronor här.

13. Lyxiga sminkborstar från Laura Mercier

Laura Mercier Paint The Town Luxe Brush Collection gåvoset – spana in dem här.









14. Dofter från Marc Jacobs

Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh Holiday Gift Set presentask – just nu 15 procent rabatt här.

15. YSL Black Opium presentask

Yves Saint Laurent Black Opium Parfym & Body Lotion presentask – 595 kronor här.







Läs även: Magiska parfymer: 10 favoriter att ge bort i julklapp