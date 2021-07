Solskyddsfaktor - så här undviker du åldrande och hudcancer

Denna artikel innehåller reklamlänkar

Tack vare solen existerar vi, men det gäller att inte få en överdos.

Nu börjar det bli dags att fundera på solskyddet för vår hud. Den ultravioletta strålningen från solen bör hållas bort från huden. För att bevara solskyddsfaktorn i en solskyddskräm är det viktigt att förvara solskyddskrämen svalt och slänga den solskyddskräm som passerat bäst-före-datum.

När vi solar aktiveras hudens eget skydd när vi blir bruna och får fräknar. Ämnet i huden som ger den bruna färgen kallas Melanin. Personer med en mörkare hud har en hög nivå av Melanin och personer med ljusare hud har en lägre nivå av Melanin.

Kläder är bästa skyddet mot solen. Om vi vill vara i solen med bar hud ger en solkräm ett filter som skyddar mot solens UV-strålar. Solkrämers grad av skydd klassas in i s.k. SFP (Sun Protection Factor) eller solskyddsfaktor.

Olika delar av världen har under olika årstider olika UV-index som visar UV-strålningens styrka. Förutom årstiden påverkas UV-index också av hur tjockt ozonlagret är och hur högt över havet man befinner sig. I Sverige varierar UV-index mellan 0-8. På t ex Kanarieöarna ligger UV-index mellan 4-8 i december till februari och Thailand mellan 12-14 under samma period. Ju närmare ekvatorn man befinner sig desto viktigare är det att se över sitt solskydd.

Här är våra tips på solskyddsprodukter

Det är viktigt att skydda sig mot solens skadliga strålar. Nedan har vi listat våra favoriter på hur du kan skydda dig och barnen under sommaren.

Solskyddsfaktor för barn: Nivea Sun Kids

Denna produkt är framtagen för barnen och ger skydd omedelbart. Den är även extra vattenresistent om ni befinner er vid stranden. KÖP HÄR

Solskyddsfaktor för utsatta delar: Invisible Sun Care Stick