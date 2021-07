Vad är en bra antirynkkräm? Här hittar du svaret

I Sverige konsumerar vi antirynkkrämer för drygt en halv miljard om året. Men frågan är hur mycket de hjälper och om de dyrare är bättre än de billiga.

Artikeln innehåller reklamlänkar

Intressant är att de flesta testinstitut som testar antirynkkrämer kommer till slutsatsen att de dyra krämerna som lovar mycket oftast inte är bättre än en enkel och billig återfuktande kräm.

Man kan få 20 krämer av en enkel återfuktande kräm jämfört med de dyraste varumärkena.

Att reducera rynkor handlar om att återfukta huden. Med återfuktning kan en del mindre rynkor fyllas ut.

En hög solskyddsfaktor (minst solskyddsfaktor 30 men helst solskyddsfaktor 50) när man vistas i solen är det mest vetenskapligt vedertagna sättet att undvika åldersrynkor.

Efter solning är det bra för huden med en återfuktande kräm.

I Sverige har vi en kosmetikaförordning som stadgar hur kosmetikaföretag får marknadsföra sig. I Kosmetikaförordningen står det att säljbudskap skall vara “tydliga och begripliga för den slutgiltiga användaren”.

Det är dock mycket svårt för Läkemedelsverket och Konsumentverket att undersöka alla påståenden, vilket innebär att konsumenten bör ta de flesta budskap om antirynkgörande krämer med en nypa salt.

De statliga verken har dock i en del fall lyckats bevisa att budskap om specifika antirynkkrämers förträfflighet inte stämmer vilket lett till att flera stora och dyra varumärken fått betala miljonbelopp i straffviten.

Allt handlar om att återfukta huden. Nedan kan du läsa mer om bra antirynkkrämer.

After sun antirynkkräm





ACO after sun gel cream är en vårdande och svalkande after sun gel cream som inte kladdar. ACO Sun After Sun Gel Cream är en vårdande och svalkande after sun gel cream som du hittar HÄR.



Antirynkkräm att använda när du sover

Nuxe Créme prodigieuse Boost Night recovery oil balm är en skön nattkräm för ansiktet som innehåller antioxidantrika komplex av bland annat jasmin som vårdar din hud när du sover.

Ansiktskrämen har naturliga aktiva ingredienser från jasmin, calendula och olja från makadamianöt. Du hittar krämen HÄR.





Antirynkkräm för torr hud





Cerave Moistursing Cream återfuktar torr och mycket torr hud utan att täppa till porerna. Krämen kan användas både till ansiktet och kroppen.



Cerave Moisturising Cream innehåller tre essentiella ceramider och hyaluronsyra och du hittar den HÄR.

Antirynkkräm + solskydd

PIZ Buin Moisturising Sun Lotion med solskyddsfaktor 30 känns len och återfuktar huden samtidigt som den ger ett bra solskydd. PIZ BuinMoisturising Sun Lotion innehåller UVA/UVB-filter som effektivt skyddar mot solstrålning. Solkrämen är svett och vattenresistent och du hittar den HÄR.

Antirynkkräm för hela kroppen

Neutrogena Norwegian Formula Deep Moisture Hypoallergenetic är en återfuktande kroppslotion som kan användas över hela kroppen. Krämen absorberas omedelbart och återfuktar huden i upp till 10 celllager. Krämen är gjord för känslig och torr hud och är parfym- och kladdfri. Krämen skall du använda både morgon och kväll och du hittar den HÄR.



Artikelbild är från Canva.