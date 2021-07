Dags att välja blöja? Här är allt du behöver veta

Artikeln innehåller reklamlänkar

1. Absorptionsförmåga hos blöjan

Hur bra blöjan suger upp urin och avföring, d.v.s blöjans absorptionsförmåga är viktig för att barnet inte skall uppleva obehag, få eksem eller irritationer.

2. Mjukt och följsamt material i blöjan är viktigt

Det är viktigt att blöjans material skyddar huden och att den anpassar sig till kroppen i olika kroppsställningar och rörelser.

3. Indikator för blöjbyte

En bra uppfinning är en indikator som kan vara en färg som visar när det är dags att byta blöja.

4. Blöjans skydd för navelsträngen bör man kolla

Blöjor för nyfödda skall vara formade så att barnets känsliga navelsträng skyddas från skav och fukt. Navelsträngen skall läka utan att blöjan irriterar.

5. Blöjbyten

Man kan säga att blöjor för nyfödda bör bytas ca 8 ggr per dag. Efter någon månad räcker det i allmänhet att byta blöja ca 6 ggr per dag.

6. Hur byter man blöja? - Libero visar

Filmen från Libero visar hur enkelt det är att byta blöja:

Se till att du har allt du behöver för blöjbytet i närheten. Gör ett paket av den använda blöjan. Rengör bebisen med en våtservett (det är viktigt att inte lägga våtservetten i toan). Då kan det byggas upp stopp i avloppssystemet). Torka alltid med en rörelse som går framifrån och bak, särskilt på flickor. Lämna aldrig bebisen obevakad Lyft upp rumpan och skjut in blöjan Sträck ut blöjans resår Se till att benresåren ligger rätt Du skall kunna sätta två fingrar i midjan så att du vet att blöjan inte sitter för hårt Klart

7. Blöjor blir många och kostar pengar

I början behövs fler blöjor och kostnaden beror ju på hur ofta du behöver byta dem.

Råd & Rön har kommit fram till att den dyraste blöjan kostar mer än tre gånger så mycket som lågprisblöjan. Barn använder omkring 5000 blöjor innan de blir tillräckligt byxtorra för att slippa blöjan. När test gjorde kom man fram till att Ica Basic är den billigaste blöjan och att de två största varumärkena Libero och Pampers fick bäst betyg.

8. Tygblöjor är ett bra alternativ också för att hålla nere kostnaden och gynna miljön

Tygblöja är ett alternativ som en del föredrar av främst miljöskäl. Vanliga blöjor leder ju till ökade sopor. En tygblöja kan man köpa t ex här, men många föredrar att hitta dem billigare i en i en second hand butik. Man får lägga lite mer energi på att tvätta, hänga och vika men många tycker att det är värt besväret för miljöns skull.

9. Libero Touch

För barn kan det fungera bra med en öppen blöjbyxa Libero Touch som finns för barn mellan 1-26 kg.

Blöjbyxan är en extra mjuk barnblöja som andas bra i ett absorberande material. Touchblöjan känns extra mjuk, torr och len mot huden och har en hög läckagesäkerhet. Det elastiska materialet ger en optimal flexibilitet och en fin passform.

Blöjan har en praktisk våtindikator som visar när det är dags att byta blöja genom en färgindikator.

Touchblöjan rekommenderas av Asthma Allergy Nordic och är lotionfri och dermatologiskt testat. Asthma Allergy Nordic är en gemensam organisation för Sverige, Norge och Danmark som syftar till att hjälpa konsumenter att välja allergifria produkter.

Touchblöjan är konstruerad så att det är enkelt att byta blöjan även när barnet inte vill sitta still.

Mer än 50% av förpackningen är tillverkad i förnyelsebart material och endast förnyelsebar el används i de fabriker som tillverkar blöjan.

Självklart är blöjan Svanenmärkt och certifierad av FSC “Forest Stewardship Council” som är en internationell och oberoende medlemsorganisation som arbetar för att bolag genom certifiering bevisar att de verkar för ett socialt ansvarstagande, är miljöanpassade och står för ett ekonomiskt livskraftigt brukande av våra skogar.

10. Pampers New Baby (Premium protection blöja)

Pampers New Baby (Premium protection) känns så silkeslen mjuk i materialet att det knappt känns att man har den på sig.

Blöjan har tre stycken absorberande kanaler som fördelar vätskan jämnt. Det unika materialet “Absorb Away” håller urin och avföring borta från barnets känsliga hud. En praktisk fuktindikator visar när det är dags att byta blöja. Blöjan är särskilt utformad för att skydda barnets känsliga navel.

Skin Health Alliance rekommenderar blöjan. Skin Health Alliance är en organisation som arbetar för att hjälpa konsumenter att välja hudvänliga produkter.

11. Libero Newborn blöjan

För barn mellan 2-5kg passar Libero Newborn 1 bra. Den har en följsam passform som anpassar sig efter barnets kropp och har en praktisk våtindikator som visar när blöjan skall bytas. Barnets känsliga navel skyddas särskilt med den här blöjan vilket man särskilt tänkt på i utformningen framtill.

Blöjan har dubbla läckagespärrar och en superabsorberande kärna.

Självklart är blöjan Svanenmärkt och rekommenderad av Asthma Allergy Nordic. Du hittar Libero New Born HÄR.

12. Libero Comfort blöjan

För barnen som väger mellan 5 och 26 kilo kan Libero Comfort vara ett bra val och den finns i lekfull designer. Blöjan har hög supermjuka läckagebarriärer och ger en mjuk passform runt benen. Blöjans kärna är mycket pålitlig och ger ett bra skydd i alla lägen. Den underbart elastiska midjan gör det enkelt att byta blöjan när det behövs.

Blöjans förpackning har mer än 50% förnyelsebart material och den tillverkas i fabriker som endast använder förnyelsebar energi.

Blöjans material är skonsamt och skapad för att andas bra så att ditt barn upplever att det är bekvämt att ha på sig blöjan.

Självklart är blöjan Svanenmärkt och FSC - certifierad. När blöjan tillverkas används endast förnyelsebar energi och 50% av förpackningen är gjort i förnyelsebart material.

Du hittar Libero Comfort HÄR.

13. Libero Up & Go blöjan

Blöjan Up & Go är särskilt gjord för aktiva barn och har en midjeelasticitet som ger en underbar passform. Blöjan känns som vanlig underkläder och har dubbla läckagebarriärer som ger en god läckagesäkerhet såväl under lekarna på dagen som på natten. Blöjan passar bra för barn mellan 5 kg och 30 kg.

Utformningen gör det mycket enkelt att byta blöjan på barnet.

Blöjan finns i olika tryck för att göra det lite roligare att ha den på sig.

Självklart är blöjan både Svanenmärkt och certifierad av FSC och mer än 50% av förpackningen är gjord i förnyelsebart material.

Du hittar blöjan Up & Go HÄR.





Artikelbild från Canva