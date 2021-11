Cashmere crew neck jumper från Uniqlo i många färger

Japanska Uniqlo fokuserar på bra och hållbara material. Ofta erbjuder Uniqlo mer än 50 färgvarianter av samma plagg. Cashmere är ett av de skönaste materialen. Den här sköna Crew Neck Jumpern i Cashmere finns nu i 20 olika färger.

Uniqlo designar svenska Olympialagets vinterkläder

I november 2021 har Uniqlo visat upp de vinterkläder som Uniqlo designat för svenska paraolympic- och Olympiska teamet inför vinter OS i Beijing.

Uniqlos chefsdesigner Masahiko Furuta säger att kollektionen är baserad på Uniqlos designfilosofi "simple is better" och "less is more". Läs mer om Uniqlos design för svenska Olympialaget HÄR.





