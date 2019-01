15 fina alla hjärtans dag-presenter till din flickvän

Den 14 februari är det alla hjärtans dag. Oavsett om du vill slå på stort med en designerväska eller lyxig spaövernattning eller bara ge något litet hittar du tipsen i den här listan.

1. Ett vackert smycke



Ett smycke är alltid ett säkert kort. Örhängena hittar du här för 749 kronor och setet här för 279 kronor.

2. En väska

Den populära Falabella-väskan från Stella McCartney kan du just nu fynda nedsatt med 18 procent här.



3. Ett lyxigt bäddset

Detta vackra set med linnelakan kommer från Kosta Linnewäfveri och kostar 649 kronor här – det är nedsatt med halva priset.

4. Romantisk övernattning med spa

Överraska din flickvän med en övernattning på lyxiga spahotellet Vann. Här kan du boka det nedsatt med 46 procent.

5. Ett par sneakers



Gillar din tjej sneakers blir dessa trendiga skor en riktigt bra present. Du hittar sneakersen här för 499 kronor.

6. Ett mobilskal

Hos Ideal of Sweden finns grymt snygga skal i en massa olika mönster, bland annat de ovan. Spana in dem här.

7. Halsduk från Missoni

Halsduken är nedsatt med 44 procent. Du hittar den vänstra här och den högra här.

8. En klocka

Du hittar klockan från Marc Jacobs här nedsatt till 1 799 kronor.

Klockan från Michael Kors kan du köpa nedsatt till 1 699 kronor här.

9. Massage

Ge bort en avkopplande massagebehandling – det kommer garanterat uppskattas! Här kan du boka en 50 minuters massage för 349 kronor.

10. Trådlös laddplatta

Matcha mobilskalet med en snygg trådlös laddplatta. Denna passar både till Samsung och iPhone och du hittar den här.

11. Ljus med budskap

De här söta ljusen har ett "hemligt" meddelande som syns först när du tänt ljuset och vaxet blir genomskinligt. Du hittar dem här i flera versioner.

12. Ögonskuggspalett

Om din flickvän tycker att smink är kul blir en ny ögonskuggspalett en grym present. Denna hittar du här för 299 kronor. Fler snygga paletter i olika färger hittar du här!

13. En lyxig body lotion

Denna kommer från Clarins och kostar 155 kronor här.

14. Hjärtformad ljusstake

Den är nedsatt till 109 kronor här.

15. En parfym

Den här vackra parfymen kommer från Guerlain och doftar bland annat röda bär, iris och tonkaböna. Du hittar den här.

Doften med det vackra namnet Because It's You har noter som ros, neroli, musk och vanilj. Här hittar du den till nedsatt pris. Dessutom finns en matchande herrparfym – den heter Stronger With You.

