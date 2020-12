Mellandagsrea 2020: Här kan du fynda på årets sista rea

Vad är egentligen mellandagsrea? Jo det är årets sista rea! En stor rea på årets sista vecka mellan julafton och nyårsafton då butikerna vill tömma sina lager för att ge plats för nytt – och då sänks priserna kraftigt

Vilka butiker har mellandagsrea?

Var kan man göra de allra bästa reafynden? Svaret är såklart online! Här listar vi alla de webbutiker som brukar ha grym rea i mellandagarna. Spana in dem redan nu så att du inte missar att klicka hem den där prylen du verkligen vill ha!

Listan kommer uppdateras löpande under mellandagsrean 2020.

Mellandagsrea: Mode dam

NA-KD – redan nu får du 25 procent rabatt om du använder koden ADVENT

Bubbleroom

Åhléns

Nelly – redan nu får du upp till 70 procent rabatt

Ellos – redan nu får du upp till 40 procent rabatt

Boohoo – just nu 50 procent på allt

Gina Tricot

H&M

&Other Stories

Afound – upp till 80 procent rabatt redan nu

Lindex

Bik Bok

Monki – upp till 50 procent rabatt redan nu

Cubus

Asos

Arket

Filippa K

Kappahl

Wakakuu – vinterrea med upp till 50 procent rabatt är igång redan nu

Weekday – upp till halva priset redan nu

Urban Outfitters

The Outnet

Shopbop – upp till 70 procent rabatt

Kurt Geiger

COS – halva priset på hela sortimentet

By Malina

GANT

Lexington

The Kooples

Mellandagsrea: Smink och skönhet

Lyko

Sephora

Nordicfeel

Cocopanda

Åhléns

Glossybox

Kicks

Hudoteket

IDUN Minerals

Swiss Clinic

Mellandagsrea: Inredning och möbler

Ellos – redan nu får du upp till 40 procent rabatt

Jotex

Åhléns



MIO

Cervera

Confident Living

Designtorget

Granit

Kitchentime

H&M Home

Georg Jensen

Oscar & Clothilde

Lexington

Mellandagsrea: Accessoarer

Glitter

TRIWA

Ur & Penn

Happy Socks

Guldfynd

Georg Jensen

Mellandagsrea: Mode herr

Stayhard

Man of a kind

Urban Outfitters

Åhléns

H&M



Filippa K

Care of Carl

GANT

Lexington

Arket

Nike

Afound – upp till 80 procent rabatt redan nu

Mr Porter

The Kooples

Mellandagsrea: Livsstil och träning

Gymgrossisten

Nike

Adlibris

Stronger

Apotek Hjärtat

LensWay

C More

Hotels

Linas Matkasse

Partykungen

Mellandagsrea: Barn och baby

Babyshop

Åhléns

Polarn O. Pyret

Babyland

Baby V

Mellandagsrea: Teknik och hemelektonik

NetOnNet

CDON

Elgiganten

Webbhallen

Teknikmagasinet

Media Markt

Vad ska man tänka på när man shoppar på mellandagsrean?

Vad är det viktigaste att tänka på när man klickar hem prylar och plagg på rean i mellandagarna? Jo fundera i första hand på om du faktiskt vill ha eller behöver det du köper och inte faller offer för reahetsen. Du kan också fundera över om du hade köpt den där prylen till fullpris. Hade du inte brukar det vara en bra indikator på att du gör ett onödigt spontanköp. Bevaka istället de prylar du tänkt klicka hem redan innan rean slår till. Jämför priser på jämförelsesajter som exempelvis Prisjakt och Pricerunner och håll koll på prisutvecklingen.

När börjar mellandagsrean?

Mellandagsrean drar igång direkt efter julafton. Det är därför ett supertillfälle att shoppa de där prylarna som du kanske inte fick i julklapp – ja, fast förhoppningsvis till lägre pris. Det är också ett grymt tillfälle att klicka hem årets outfit till nyår 2020. Varje år tänjer butikerna och varumärkena på gränserna och smygstartar sin rea för att öka sin försäljning innan årets slut. Vissa butiker har därför börjat sin rea redan nu.

Hur länge pågår mellandagsrean?

Mellandagsrean pågår traditionellt sett i en vecka. Årets sista vecka. Mellandagsrean har fått sitt namn från mellandagarna, dagarna mellan julafton och nyårsafton. På årets sista dagar rear butikerna ut sina lager för att kunna ge plats åt nytt efter årsskiftet. Du bör alltså passa på att göra årets sista reafynd!

XXL och Elgiganten mellandagsrea: De mest populära butikerna

Vilka är Sveriges mest populära butiker under mellandagsrean? Sport- och friluftsbutiken XXL samt elektronikjätten Elgiganten är de mest googlade butikerna i Sverige under reaperioden. Det är en indikation på butikernas respektive popularitet och försäljning under mellandagsrean.

Hos Elgiganten kan du shoppa teknik och hemelektronik, såsom exempelvis en kaffebryggare från Moccamaster eller trådlösa hörlurarna Apple Airpods. Hos XXL kan du klicka hem sport- och friluftsprylar, såsom exempelvis nya pjäxor eller träningsmaskiner till hemmagymmet.

Vilka produkter hade bäst rea förra året i mellandagarna?

Teknikprodukter såsom mobiltelefoner, TV-apparater, kameror och vitvaror anses vara populära produktkategorier under mellandagsrean. Stämmer det verkligen? Prisjämförelsesajten Prisjakt.se har sammanställt statistik från år 2019 på just detta och kommit fram till att dessa var de tio mest populära produkterna att klicka hem på mellandagsrean förra året:

Mobiltelefoner TV-apparater Hörlurar Jackor Bärbara datorer Bildskärmar Spelkonsoler Surfplattor Smarta klockor Locktång & plattång

Supertips under mellandagsrean

Vilket är vårt bästa supertips? Jo, vårt bästa tips är bevaka dina favoritprylar och dina favoritbutiker för att snabbt kunna klicka hem superfynden när rean slår till.

Hur gör man det då? Jo, om du exempelvis planerar att klicka hem teknik på mellandagsrean, då kan du bevaka butiker som Webbhallen och NetOnNet . Vill du däremot klicka hem din outfit till nyår så kan du bevaka några av våra favoritbutiker när det kommer till mode, såsom Åhléns, H&M eller Lindex.





