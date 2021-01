Herrmode 2021: Här är vårens största modetrender för honom

Hur blir egentligen vårmodet år 2021? Vilka plagg ska jag satsa på? Vilka färger är trendiga? Vi har djupdykt och analyserat modet från herrmodeveckorna för att kunna ge dig en stor guide om det kommande vårmodet. Häng med!

Modetrend 2021: 90-talets minimalism

Våren 2021 välkomnar vi tillbaka det stilfulla 90-talets minimalism. Frossa i enfärgade plagg i färger som vitt, svart, grått och beige. Spana in svenska modevarumärket Filippa K för ultimat stil- och stylinginspiration. Behöver du mer att gå på än så? Den fiktiva karaktären Dickie Greenleaf i 90-talsfilmen The Talented Mr.Ripley (spelad av Jude Law) har en minimalistisk garderob att avundas. Gör en snabb googling och kanalisera den ikoniska karaktärens känsla för mode.

Kortärmad skjorta i vit poplinbomull från Arket. Köp den för bara 499 kronor här.

En avslappnad kostymbyxa i ekologisk bomull från Filippa K. De blir dina för 1 500 kronor här.

Modetrend 2021: Sweatshirt

År 2020 kommer definitivt att gå till historien som året då mjukiskläder präglade modet. Mjukiskläder i sweatshirtmaterial följer med oss in även i år 2021. Den populära modeopinionen lutar mer och mer åt det bekväma modet. Flera designers visade upp hela ensembler i sweatshirt. Satsa på att uppdatera din garderob med nya trendiga mjukisplagg – helst i färgen rött för extra stilpoäng.

Vinröd hoodie i sweatshirtmateria från H&Ml. Finns i fler härliga färger. Köp den här för 199 kronor.

Joggingbyxor, sweatpants, mjukisbyxor... ja oavsett vad du kallar dem är de ett måste våren 2021. Du får ett 2-pack sweatpants för bara 299 kronor här.

Modetrend 2021: Läder och mocka

balbbla

En riktigt lyxig skinnjacka från märket Human Scales. Brunt mockaskinn och mörkbruna läderdetaljer. Spana in denna dyrgrip här.

Modetrend 2021: Jeans och denim

Vad vore väl våren utan jeans och jeansjackor? Som tur är återkommer jeansmodet även våren 2021. Varför inte satsa på en så kallad Canadian tuxedo för full trendeffekt? Det vill säga styla jeans och en denimjacka tillsammans som om de vore två delar av en kostym.

Jeans från Levi's i klassiskt jeansblå färg och en avslappnat lös passform. Finns att köpa här för 1 199 kronor.

Snygg vårjacka i mörkgrå denim med kontrastsömmar från H&M. Den blir din för 599 kronor här.



Modetrend 2021: Tänk gult!

Gult är utan tvekan våren och sommarens hetaste färg. Satsa på att inhandla ett fåtal plagg och accessoarer i gult. På så sätt kan du lätt arbeta in färgen i din garderob och i dina outfits. Tänk bara så snyggt att styla en knallig gul t-shirt under en tunn kavaj i beige och över ett par tunna kostymbyxor i samma nyans som jackan. Där har vi vårens look!

Sweatshirt i stark gul färg från märket Colorful Standard. Blir din för 599 kronor.

Modetrend 2021: Västen

Västen har fått sig ett rejält uppsving under år 2020 och till vår stora glädje är den minst lika populär (om inte mer) under 2021. Designermärket A-Cold-Wall* visade upp en riktigt snygg variant av utilityvästen på modeveckan. Alexander McQueen kontrade med en underbar oversized stickad väst stylad över en enkel t-shirt.

Vadderad och quiltad utilityväst i militärgrön färg från Arket. Den blir din för 599 kronor.

Kabelstickad gråmelerad väst. Så snyggt stylad över en enkel t-shirt i samma färgskala. Blir din för 590 kronor.

En annan utilityväst i stilren svart färg. Även denna kommer från Arket. Klicka hem den här på en gång.

Modetrend 2021: Vitt från topp till tå

Vita plagg brukar alltid få ett uppsving under både våren och sommaren. År 2021 blir det populärt att styla de vita plaggen tillsammans, det vill säga att bära vitt från topp till tå. De vita nyanserna behöver inte matcha varandra. Det var många varumärken under modeveckan som visade looks stylade på det här viset, exempelvis Ambush, Craig Green, Emporio Armani och No.21. Vi tror därför att denna trend kommer få stort genomslag!

Vita byxor i manchestertyg från lyxiga italienska märket Briglia 1949. Finns att köpa för 1 699 kronor.

Perfekt plagg för basgarderoben! Långärmad benvit t-shirt i kraftigt bomullstyg. Kostar 590 kronor här.

Modetrend 2021: Färgkombinera mera!

Våren 2021 blir det populärt med plagg som har intressanta färgkombinationer, eller så kallade färgblock. Tänk på preppiga poloskjortor från amerikanska filmer och du är hemma. Här hittar du några av våra favoritplagg som förkroppsligar trenden.

Vår favorit! Vi bara älskar denna randiga polotröja från GANT. Du hittar den här för 1 299 kronor.

Stickad tröja med färgade blockpartier i jordnära färger. Kostar 249 kronor här.

Modetrend 2021: Shorts

När de stora modehusen visade upp vår- och sommarmodet för säsongen i höstas såg vi en hel del knälånga (och även något kortare för den som vågar) shorts från populära designers, bland annat Gucci. Shortsen är en sportig referens och dessutom supersköna att ha på sig när det är varmt ute!

Snygga shorts i beige färg från Filippa K. Finns att klicka hem för 720 kronor här.

Träningsshorts ett teknisks material som andas. Finns att köpa här.



Modetrend 2021: Stickad kofta

Den stickade koftan är ett av vårens it-plagg för män. Välj en stilren enkel kofta eller en mer vågad. Bär den under en kavaj, över en t-shirt eller under en snygg väst.

Enkel stickad cardigan från H&M som finns att köpa i fler färger. Du hittar den här för 249 kronor.

Modetrend 2021: Friluftslivet

Friluftstrenden var stor redan innan coronapandemin slog till, men under 2020 växte den sig starkare och har så även infiltrerat de mest övergripande modetrenderna. Material som pile, fleece och nylon känns riktigt heta. Det gör även funktionella detaljer som dragskon, fickor, muddar och dragkedjor.

Snygg friluftsjacka i trendig gul färg. Den här jackan kommer från The North Face och kostar 1 799 kronor här.

Cargobyxor i militärgrönt med dragskodetalj från H&M. Endast 349 kronor här.



Modetrend 2021: Hållbart mode

En ihållande modetrend som vi vill uppmärksamma är hållbarhet. Fler och fler designers går emot ett mer säsongslöst mode med färre kollektioner och mer hållbara material. Förutom att du väljer material som är hållbara när du handlar plagg är det också viktigt att tänka på plaggets livslängd. Fundera över hur länge plagget kommer att vara trendigt (alltså hur länge du kommer att kunna bära det innan du tröttnar). Fundera också på vad du kan göra för att förlänga livslängden på dina plagg. Här listar vi två grymma produkter som kan hjälpa dig hålla kvaliteten på dina plagg och därmed minska din konsumtion.

Tvättspray för kläderna som doftar underbart. Sprayen från Laundry Society förlänger tidsperioden mellan tvätterna och kan på så sätt förlänga dina kläders livslängd. Kostar 129 kronor här.

Kraftfull och skonsam noppborttagare som hjälper dig ta hand om dina kläder på ett riktigt proffsigt sätt. Den blir din för 399 kronor här.





Läs även: 25 riktigt snygga skjortor – till våren och sommaren