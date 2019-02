I sommar ser vi mycket leopard, gult, bikinis med knyt och i smockat tyg.



Plaggen går att köpa via Refunder och då får du pengar tillbaka på varje köp. Just nu får du dessutom ett skal från Ideal of Sweden om du handlar för över 100 kronor!

1. Leopardmönstrad bikini

Leopardmönstrat är en av 2019:s stora trender och det syns även på badmodet. Denna bikini hittar du här.

2. Bikini i smockat material

Denna bikini prickar in flera trender: högt skurna trosor, knyt och smockat material. Du hittar överdelen här och underdelen här.

3. V-ringad baddräkt

Den bronziga färgen är så snygg i solen! Baddräkten finns även i klassiskt svart och kostar 399 kronor. Klicka hem den via Refunder och få pengar tillbaka på köpet.

4. Gul bikini

Gult är en av trendfärgerna i vår och sommar – och hur snygg är inte den här bikinin? Perfekt när man har fått lite färg. Här köper du den.

5. Vit bikini

Ibland är det enkla det snyggaste, som den här stilrena bikinin. Överdelen finns för 99 kronor här och underdelen för 99 kronor här.

6. Baddräkt som går att knyta på flera sätt

Denna baddräkt går att bära på massor av sätt och finns dessutom i åtta olika färger. Den finns här för 349 kronor.

7. Bikini med knyt

Vi kommer se mycket knytdetaljer i sommar. Denna snygga bikini hittar du här. Gör du köpet via Refunder får du 6 procents återbäring.

8. Högmidjad bikini

En högmidjad bikinitrosa är riktigt snyggt och elegant. Denna finns i flera färger här och kostar 149 kronor.

9. Bikini i leopardmönster

Här kan du köpa överdelen och här hittar du underdelen.

10. Bikini med snördetaljer

Snördetaljer är riktigt trendigt och vi gillar även de orangea sömmarna på den här bikinin. Spana in den här.

11. Baddräkt med skärp

Skärp är både trendigt och väldigt smickrande för silhuetten. Köp den här för 322 kronor.

12. Smockad bikini med smala band

Den här fina bikinin finns i flera färger. Toppen kostar 199 kronor här och trosan 149 kronor här.

13. Off shoulder-bikini

Den här fina off shoulder-modellen hittar du hos Nelly. Överdelen kostar 199 kronor och underdelen 149 kronor.

14. Röd bikini

Spaghettiband är så fint! Den här bikinin finns i flera färger här.

Se även: Populära resor till paradiset 2019 - alla kostar under 5 000 kronor



12 mysiga saker ni kan göra för att fira alla hjärtans dag