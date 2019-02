Alla jackor går att köpa via Refunder och då får du pengar tillbaka på ditt köp. Just nu får dessutom alla nya medlemmar ett skal från Ideal of Sweden vid köp över 100 kronor (29 kronor i frakt tillkommer).

1. Vit kappa



Den här kappan i off-white känns verkligen som en riktig vårkappa! Den är just nu nedsatt med 20 procent.

2. Teddyjacka

Denna mysiga teddyjacka blir perfekt för kalla vårdagar. Köp den för 599 kronor.

3. Svart kappa

En klassisk svart kappa funkar alltid! Den här kan du klicka hem hos Nelly.

4. Randig kappa

Den här våriga kappan blir din för 599 kronor. Du hittar den här – köper du via Refunder får du pengar tillbaka på ditt köp.

5. Bikerjacka

Den här snygga bikerjackan är i mockaimitation och du hittar den här.

6. Leopardjacka

Leopard är riktigt trendigt och vi gillar verkligen den här korta leopardmönstrade jackan. Den kostar 399 kronor här.

7. Jacka med skärp

Hur snygg är inte den här eleganta jackan? Du hittar den hos Gina Tricot.

8. Jacka med vit fuskpäls



Köp jackan genom Refunder för att få återbäring på köpet. Den kostar 999 kronor här.

9. Manchesterjacka

Bär den här manchesterjackan tillsammans med de matchande byxorna för en riktigt snygg, monokrom look. Jackan kostar 399 kronor och byxorna 399 kronor.

10. Kort jeansjacka

Croppad är riktigt snyggt, inte bara på byxor utan även på jackor! Jeansjackan kan du klicka hem här.

11. Beige kappa



Den här ljusa kappan är verkligen fin – den långa längden gör den väldigt elegant. Du hittar den hos NA-KD.

12. Tunn kappa

Den här tunna kappan funkar både inomhus när det är lite kallare, och utomhus när våren anlänt. Klicka hem den för 599 kronor här.

13. Svart teddyjacka

Den här svarta teddyjackan kan du köpa här för 499 kronor.

14. Kappa med volang

Den här söta kappan med volangdetalj kostar 599 kronor här.

15. Trenchcoat

Det är riktigt snyggt med en asymmetrisk, stor krage som på den här trenchcoaten. Du kan köpa den här.

Vi har också skrivit om sommarens snyggaste badkläder: Hetaste badmodet 2019 – 14 trendiga bikinis och baddräkter