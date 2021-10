10 knasiga julkalendrar 2021 – som du inte visste fanns

Den här artikeln innehåller reklamlänkar.

Rolig julkalender 2021

1. Julkalender för hundar





Alla som har en hund vet hur mycket de betyder för oss och ibland är de klokare än andra familjemedlemmar - därför ska vi givetvis betrakta våra hundar som en i familjen genom att ge dem en adventskalender för hundar. Fyll kalenderns 24 luckor med din hunds favoritgodis som du enkelt sätter fast med ett elastiskt band. Du hittar hundkalendern här.

2. Julkalender för soffpotatisar

Vi har alla en sådan där person i våra liv som hellre slötittar på tv och äter chips istället för att hjälpa till i köket. Känner du dig träffad? Ingen fara, vi lovar att inte berätta för någon! Men får du den här kalendern för soffpotatisar kan det vara en indikation på att det är just du som är den där soffpotatisen i folks liv. Oroa dig dock inte, för kalendern för inte bara med sig en massa jäkelskap och humor. Den har också ett seriöst budskap eftersom bakom varje lucka gömmer sig nämligen tre träningsrelaterade utmaningar i olika svårighetsgrad. Minst en av dessa måste utföras under dagen! Perfekt motivation för den som har svårt för att komma igång med träningen. Klicka hem julkalendern för soffpotatisar här.

3. Marabou Oreo Chokladkalender



En nyhet för i år är Marabous Oreo Chokladkalender som innehåller 24 smaskiga småkakor och chokladbitar. Perfekt för den som älskar den traditionella chokladkalendern men vill steppa upp sitt julkalender-game ett snäpp högre! Kanske kan vara årets godaste julkalender?! Om du känner sig sugen på att käka Oreo varje dag fram till julafton kan du klicka hem kalendern här.

4. Sexig julkalender för vuxna

Let's face it - man blir aldrig för gammal för att öppna julkalendrar. Den här härliga julkalendern från Naughty&Nice innehåller sexleksaker för både singlar och par. Innehållet är förstås en överraskning, men om du köper denna kalender kan du förvänta dig 8 stycken sexleksaker, 6 stycken produkter för soft bondage, 6 stycken kosmetikaprodukter och 4 stycken accessoarer. Men skynda dig, för kalendern finns endast i begränsad upplaga! Klicka hem den här.

5. Chili Klaus Adventskalender - julkalender för chiliälskaren

Ett måste för dig som tycker om när det bränner till i käften! En härlig julkalender med 25 (ja, du läste rätt!) luckor innehållandes alltifrån choklad, lakrits och chili sås med hetta. Du hittar den här.

6. Minecraft julkalender 2021

Det omåttligt populära tv-spelet Minecraft har i år en egen kalender. Perfekt för dig som är helt besatt av att hacka och bygga. Bakom luckorna i Minecrafts julkalender gömmer sig bland annat Steve, Creeper och Zombie. Köp kalendern här.





7. Julkalender 2021 för vuxna - mega guld från Simply Chocolate

Denna härliga julkalender är utformad som en måttstock och har texten "size matters" ingraverat i guldiga bokstäver. Kalendern innehåller lyxig choklad i smakkombinationerna vit choklad, mörk choklad och mjölkchoklad. All choklad är tillverkad av naturliga ingredienser. Det bästa är att vissa luckor innehåller två chokladbitar istället för en, vilken lyx! Du hittar den här lyxiga chokladkalendern här.

8. Novellix novellkalender 2021 - julkalender med noveller

För bokmalen är Novellix novellkalender 2021 ett hett tips! Perfekt att lysa upp mörka decemberkvällar med härliga noveller. Varje lucka innehåller en noga och omsorgsfullt utvald bok skrivna av både klassiska och moderna författare såsom Selma Lagerlöf, Oscar Wilde och Håkan Nesser. Årets julkalender innehåller inte samma noveller som föregående år. Klicka hem kalendern här.

10. Julkalender med te - för teälskaren

Rusta upp inför vintern med denna härliga tekalender från Pukka. I 24 dagar fram till julafton kommer du att kunna njuta av en ny sorts te varje dag. Denna fina adventskalender innehåller smakerna Lemon Ginger & Manuka, Cleanse, Three Licorice, Wild Apple & Cinnamon, Tulsi Clarity, Mint Refresh, Chamomile Vanilla & Manuka Honey, Three Ginger, Three Chamomile Three Fennel, Lemongrass & Ginger, Supreme Matcha Green, After Dinner, Turmeric Gold, Ginseng Matcha Green, Blackcurrant Beauty, Relax, Breakfast, Feel New, Elderberry & Echinacea, Elegant English, Night Time, Peppermint & Licorice, Revitalise, Licorice & Cinnamon. Med andra ord ett måste för teälskaren. Du hittar tekalendern här.

