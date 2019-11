Rynkor, fina linjer och puffiga ögon: Så blir du av med dem!

Har du skrattat dig till ovälkomna kråksparkar eller gråtit dig till svullna ögon? Lugn, vi har djupdykt i vad som orsakar puffiga ögon och rynkor under ögonen. Psst! Vi tipsar givetvis också om dunderprodukten som kan hjälpa dig att bli av med dem... en gång för alla!

Varför får man puffiga ögon?

Puffiga ögon handlar, rent fysiskt, om att den tunna vävnaden kring ögonen fylls med vätska. Det kan bero på ett antal olika orsaker så som dålig sömnvanor, dåliga matvanor (för mycket salt och socker i maten), gener och allergier (exempelvis glutenintolerans). Svullna ögon och rynkor kring ögonen är också ett resultat av livet, det vill säga när vi gråter och nr vi skrattar. Man får alltså dessa ovälkomna tecken runt ögonen av naturligt åldrande. Men de går att bli av med dem!

Superprodukten mot rynkor under ögonen

Detta underbara ögonserum minskar svullnad och mörka ringar under ögonen! De aktiva ingredienserna stimulerar blodcirkulationen och lugnar huden, vilket resulterar i att huden runt ögonen återfår sitt ungdomliga utseende och att rynkor och fina linjer minimeras.

DePuffing Eye Serum från Exuviance har bevisade effekter på huden runt ögonen som är testat av ögonläkare. Serumet passar alla hudtyper (även känslig hud) och gör verkligen underverk för svullna ögon, eftersom att den både svalkar och lugnar på en gång!

Serumet innehåller en unik blandning av botaniska extrakt, peptider, koffein och de aktiva ingredienserna Eyeliss, Actiflow och NeoGlucosamine. Dessa stimulerar blodcirkulationen vilket bidrar till att huden runt ögonen stramas upp, så att både rynkor och påsar under ögonen minskar.

Applikatorn är härlig att använda och masserar lätt huden under ögonen, vilket bidrar till at blodcirkulationen stimuleras ytterligare. I en undersökning bland användare uppger 90 procent att påsarna under ögonen minskade efter bara fyra timmar när de applicerat Exuviance DePuffing Eye Serum (applicera två gånger dagligen på rengjord hud). Efter fyra veckor upplevde 83 procent att huden kändes fastare och att trötthetstecken hade minskat.

Huskurer att prova hemma

Kyla är ett superknep för att bli av med puffiga ögon! Här nedan listar vi några populära och billiga huskurer att prova hemma.

1. Gurkskivor på ögonlocken är ett klassiskt (och lätt!) sätt att snabbt kyla ned och lugna huden runt ögonen.

2. Kalla skedar, vanliga matskedar som du kan förvara i kylskåpet innan användning, är också grymma som huskur i striden mot puffiga ögon.

3. Kalla tepåsar med kamomillte kan också ha en lugnande effekt på svullna ögon.

4. Du kan också investera i en gelmask och förvara denna kallt innan användning.