Försvararen gjorde hattrick – med självmål

Just nu pågår fyrnationsturneringen She Believes Cup i USA och under en match där Nya Zeeland och USA möttes stod Meikayla Moore för tre mål – som gynnade motståndaren USA.

— Hon hade en tuff dag på kontoret, säger Nya Zeelands tränare Jitka Klimkova efter USA:s 5–0 seger.

25-åringen, som till vardags spelar i Liverpool, stod för ett "äkta" hattrick i matchen mot USA, men samtliga var självmål.

— Självklart är hon ledsen och besviken, men hon är en otrolig person och spelare som hör hemma i det här laget. Vi står alla bakom henne i det här tuffa ögonblicket för henne, säger Klimkova.

Redan efter fem minuters spel kom det första målet efter att hon missbedömde ett inspel och bara minuten senare var resultatet 2–0 till USA efter en snedträff.

En halvtimme efter 2–0-målet var hattricket fullbordat.

Efter 40 minuters spel byttes en tårögd Moore ut i vad som troligtvis var karriärens tyngsta match.

På torsdag möter Nya Zeeland Tjeckien och USA möter Island.