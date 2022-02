Sju Villaspelare i bruttotrupp till bandy-VM

Totalt är 24 spelare uttagna till mästerskapet som spelas 27 mars–3 april. Bandy-VM har skjutits upp två år i rad på grund av coronapandemin.

Truppen, målvakter: Andreas Bergwall, AIK, Anton Andersson, Sirius, Jesper Thimfors, Villa Lidköping, Henrik Kjellsson, Västerås SK.

Utespelare: Erik Pettersson, AIK, Linus Pettersson, do, Tobias Nyberg, do, Christoffer Fagerström, Bajkal Energija, Martin Söderberg, Broberg-Söderhamn, Jesper Granqvist, Edsbyn, Oskar Vikblad, do, Adam Gilljam, Jenisej, Simon Jansson, Kuzbass, Albin Airisniemi, Sandviken, Daniel Berlin, do, Hannes Edlund, do, Christoffer Edlund, Villa Lidköping, Erik Säfström, do, Joel Broberg, do, Ludvig Johanson, do, Martin Karlsson, do, Martin Landström, Västerås SK, Pontus Vilén, do.