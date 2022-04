Unitedsupportrar uppmanar till nya ägarprotester

I maj 2005 tog amerikanska familjen Glazer över ägandet i den engelska fotbollsgiganten Manchester United.

För att genomföra köpet behövde Glazerfamiljen låna motsvarande flera miljarder kronor, en skuld som sedan tillskrevs klubben. Före Glazerfamiljens övertagande, som även innefattade en börsnotering, hade inte klubben varit skuldbelagd sedan 1930-talet.

Bland supportrarna har missnöjet de senaste 17 åren varit djuprotat och utbrett med regelbundna protester. Förra våren fick Premier League-matchen hemma mot Liverpool på Old Trafford flyttas fram eftersom supportrar tagit sig in på läktarplats före avspark.

Supportergruppen The 1958 planerar nya, fredliga protester i lördagens ligamöte med Norwich. Uppmaningen är bland annat att befinna sig utanför arenan Old Trafford under matchens första 17 minuter.

Varje minut symboliserar varje år som den engelska storklubben ägts av familjen Glazer.

"Det här är inte ett nytt Liverpool. Vi tror att det var engångsföreteelse. Det här är en början på beständiga, obevekliga, fredliga och lagliga protestaktioner mot våra ägare. Vi är medvetna om utmaningarna vi står inför och vi kommer inte att frångå de målen", skriver The 1958 i ett inlägg på Twitter.