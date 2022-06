"Jag bara kör" – backen inspireras av "Top gun"

— Vi såg en film i fredags, vad hette den...? frågar sig "Ludde".

— "Top gun", flikar presschefen Niclas Green in.

— "Top gun", ja, och han i filmen säger "Don't think, just do" när han flyger ut i kriget eller någonting. Jag slutar också tänka, jag bara kör. Om kroppen är trött så får den vara det. Jag springer vidare. Det är lite den inställningen, men jag känner mig faktiskt rätt fräsch, säger han.

1–2-förlusten hemma på Friends arena förra söndagen smärtade. Men det ska göra ont att förlora mot Norge, menar Augustinsson.

— Det är mycket prestige.

Ger några gliringar

Det snackades mycket från båda håll under och efter matchen på Friends. Och tro inte att några av samtalsämnena ebbat ut. Augustinsson är inte den som missar chansen att hålla rivaliteten vid liv.

Norges Erling Braut Haaland får en släng av sleven från Ludwig Augustinsson. Arkivbild.

Han ger norrmännen några gliringar. Inte minst anfallsstjärnan Erling Braut Haaland får en släng av sleven. Augustinsson tycker att Haaland gjorde bort sig när han gick ut och redogjorde för ordväxlingen mellan honom och Alexander Milosevic.

— Jag har varit i Spanien och i Tyskland och det sägs många grova saker. Det är någonting han måste hantera och inte ta upp i media. Det får han lära sig, säger Augustinsson.

Bättre? Inte än

Dessutom har det norska landslaget en bra bit kvar innan det kan säga att det har passerat det svenska, enligt den svenske vänsterbacken.

— Det är alldeles för tidigt. Det krävs mer än att vinna en match i Nations League. De måste börja gå till mästerskap flera gånger i rad och även gå långt i mästerskap i så fall. De har absolut inte gått om oss, säger Augustinsson.

Och så var det den där huvudrollen han gärna tar.

— Jag avgör i 93:e minuten. De segrarna är skönast.