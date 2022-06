Två Fredricson i VM-laget? "Jag hoppas"

Peder Fredricson i farten på Stockholms stadion, här på All In. Foto: TT

All In eller Catch Me Not?Peder Fredricson känner ingen brådska att bestämma sig för vilken häst han sitter på i VM.Lite klokare blev han under de internationella tävlingarna på Stockholms stadion.Jag åker härifrån med en bra känsla och ser positivt fram emot att matcha båda mot VM, säger han.