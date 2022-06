Alfredsson och Sedinarna invalda i Hall of Fame

Fakta: Svenskar i Hockey Hall of Fame Börje Salming, Mats Sundin, Peter Forsberg, Niclas Lidström, Daniel Alfredsson, Daniel Sedin, Henrik Sedin.

Varje år väljer museet Hockey Hall of Fame (HHOF) in nya spelare som varit betydelsefulla för ishockeyns utveckling i allmänhet och nordamerikansk hockey i synnerhet. Museet ligger i Toronto i Kanada.

I år stod Henrik Sedin, Daniel Sedin och Daniel Alfredsson på tur. Utöver svenskarna valdes även Riikka Sallinen, från Finland, och kanadensaren Roberto Luongo in. Sallinen är den första kvinnliga finländaren att väljas in i Hall of Fame.

"Så tacksam"

— Människorna i Ottawa lärde mig vad det innebär att lämna tillbaka och göra skillnad i samhället. För detta är jag så tacksam, säger Daniel Alfredsson till HHOF:s webbplats.

Efter att ingen valts in i HHOF under 2021, på grund av pandemin, var tre av fem invalda spelare svenskar.

— Jag är verkligen stolt över detta särskilda erkännande. Min bror och jag kom till ligan tillsammans och att väljas in tillsammans med honom är extra speciellt, säger Daniel Sedin.

— Jag kände mycket stolthet över att spela i Vancouver och är lycklig för att jag har fått stöd av så många stora lagkamrater och tränare. Jag vill tacka supportrarna och alla som är knutna till Canucksorganisationen, säger Henrik Sedin.

Tröjor i taken

Både Henrik och Daniels Sedins tröjnummer (Henriks nummer 33 och Daniels nummer 22) pensionerades 2020 av Vancouver Canucks. Tvillingarna spenderade hela sina NHL-karriärer i organisationen.

Daniel Sedin (22) och Henrik Sedin (33) har valts in i Hockey Hall of Fame. Arkivbild.

Alfredssons spelade i nummer 11 i Ottawa Senators, en nummer som numera är pensionerat i organisationen.

Hall of Fame består av två kategorier, spelare och byggare. Luongo, svenskarna och Sallinen valdes alla in i den kategorin. I kategorin byggare valdes endast kandandensaren Herb Carnegie in i år.