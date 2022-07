Guide: Allt inför British Open

British Open, också kallad enbart The Open, är en av golfens fyra majors på herrsidan och den sista för året. Det är den äldsta turneringen i sporten och firar i år 150-årsjubileum. Den första upplagen spelades 1860 men tävlingen har bland annat haft uppehåll på grund av två världskrig och en pandemi.

The Open anses vara en av de allra mest prestigefyllda golftitlarna och många spelare drömmer om att lyfta pokalen The Claret Jug och utnämnas till "Champion Golfer of the Year".

+ Var/När?

Detta år spelas The Open på Old Course på St Andrews i Skottland, en av sportens mest heliga, anrika och mytomspunna banor. Banan kallas ofta "golfens hem" då man sägs ha spelat där redan på 1400-talet. Utformningen är av klassisk linkskaraktär, vilket skiljer sig något från parkbanorna man vanligen spelar på i USA.

Tävlingen startar på torsdag morgon och avslutas på söndag kväll. Mästerskapet har anordnats på St Andrews 29 gånger tidigare, senast 2015 när amerikanen, och kommande Ryder Cup-kaptenen, Zach Johnson vann efter särspel.

Det bästa svenskresultatet på St Andrews stod Henrik Stenson, även han blivande kapten i Ryder Cup, för 2010 när han knep en delad tredje plats.

+ Blågult

De svenska färgerna representeras i år av Henrik Stenson och Alexander Björk. Den sistnämnde är kvalificerad tack vare bra resultat under fjolårets Europatour och den förstnämnde i egenskap av tidigare The Open-mästare.

Stenson blev som bekant förste svenske herrgolfare att vinna en major när han vann på Royal Troon 2016. 46-åringen går ut tillsammans med amerikanen Russel Henry och sydafrikanske amatören Aldrich Potgeiter och slår ut 13.42 svensk tid på torsdagen.

Björk har lottats i samma boll som Oliver Farr, Wales, och Matthew Ford, England. Trion startar 12.15, svensk tid.

+ Tiger Woods

Den största som slår ut på torsdag är Tiger Woods. Sportens affischnamn är på bättringsvägen efter den bilkrasch som kunde ha kostat honom livet under fjolåret. Woods stod över US Open i juni för att fokusera på denna tävling.

— Det är ett historiskt event som vi kommer spela. Jag vet inte om de kommer att komma tillbaka hit när jag fortfarande är på en hög nivå och jag vill ge det åtminstone en chans till, sade Woods under en presskonferens inför tävlingen.

Tiger Woods spelar tillsammans med färske US Open-vinnaren Matt Fitzpatrick, England, och sin flitigt twittrande landsman Max Homa. Gruppen går ut 15.59.

+ Förhandsfavoriterna

Titelförsvarare är amerikanen Collin Morikawa, 25. Världsåttan vann sin andra major i fjol på Royal St George's och bör kunna utmana igen. Men han har tuff konkurrens. I startfältet finns i vanlig ordning världens allra bästa spelare. Här är ett axplock av segerkandidaterna:

+ Scottie Scheffler, USA, har gjort en riktig raketresa. I februari vann 26-åringen karriärens första titel på PGA-touren och han har därefter bara gasat på. Två snabba segrar till gav Scheffler positionen som världsetta, vilken han ser ut att trivas med. Scheffler vann nämligen även US Masters i april och lär bli farlig i helgen.

+ Ny världstvåa är Rory McIlroy, en veteran i sammanhanget med sina 33 år. Nordirländaren vann British Open 2014 på Royal Liverpool Golf Club, men har faktiskt inte fyllt på i majorskåpet sedan segern i PGA-mästerskapen senare samma år. McIlroy blev tvåa i US Masters tidigare i år och kanske är det hans tur igen?

+ Spanjoren Jon Rahm tillhör ständigt förhandsfavoriterna. Den tidigare världsettan har en majortitel i bagaget (US Open 2021) och 27-åringen är ett av Europas stora hopp, tillsammans med norrmannen Viktor Hovland, i framtida Ryder Cup-tävlingar. Lyckas Rahm hålla humöret i schack blir han att räkna med.

+ LIV-touren

Den stora elefanten i golfrummet stavas LIV-touren Den nya, Saudiarabien-finansierade touren har skapat stora rubriker genom att locka över stjärnspelare från andra tourer med enorma löner. LIV-touren har mötts av hård kritik från både spelarhåll och människorättsorganisationer.

Inför årets turnering har arrangörerna valt att inte bjuda in tvåfaldige segraren Greg Norman till den årliga mästarmiddagen då han är ansiktet utåt för LIV-touren.

Däremot har LIV-spelarna getts tillstånd att spela. Det innebär att vi kommer att få se stjärnor som Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson och Phil Mickelson pegga upp på St Andrews på torsdag. Totalt finns 24 spelare från LIV-touren med i startfältet.

+ Tv-tider

British Open sänds på V Sport Golf, Viaplay och TV6 (sista rundan). Första sändningen börjar 07.30 på torsdag morgon.