Vann The Open efter galna sviten

Efter nio spelade hål pekade det mesta på att världstvåan Rory McIlroy äntligen skulle få lyfta sin första major sedan 2014. Nordirländaren ledde med två slag framför norrmannen Viktor Hovland.

Då fattade helt plötsligt australiern Cameron Smith eld. Med fem raka birdies klättrade han upp från tredje till första plats samtidigt som McIlroy radade upp par.

En fin parräddning från Smith på det svåra 17:e hålet och en stark birdie på det avslutande innebar att McIlroy var tvungen att göra eagle när han väl kom till det sista hålet.

McIlroy slog upp sin drive strax kort om hålet och behövde sätta sin wedge för att tvinga fram särspel. Den smet dock precis förbi hålet och nordirländarens titeltorka i majorsammanhang kommer därmed sträcka sig i minst ett år till.

I stället var det Cameron Smith som fick lyfta the Claret Jug på St Andrews. En totalscore på 20 slag under par räckte för att utses till "Champion Golfer of the Year". Tvåa blev Cameron Young, ett slag bakom Smith, och McIlroy slutade trea efter ett avslutande par.

Vinsten var Cameron Smiths första majortitel i karriären. Tidigare i år vann Smith även The Players Championship, vilket i bland kallas för herrarnas "femte major".