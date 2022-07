Norén tog rätt beslut – tvåa i Kalifornien

Amerikanen Chez Reavie vann, ett poäng före Norén, som i sin tur var fyra poäng före skotten Martin Laird.

PGA-tävlingen Barracuda Championship spelas enligt det så kallade Stableford-systemet. I stället för att räkna antalet slag får spelarna poäng beroende på hur de presterar jämfört med par. Norén slutade på +42 poäng.

— Det har varit en berg-och-dalbanevecka men när jag klarade cutten tänkte jag att det blev en bra vecka trots allt och sen spelade jag bra i helgen och idag var det skitkul, säger Norén på presskonferensen.

Norén spelade Scottish Open i förra veckan och kom på 30:e plats. Därefter var han tvungen att ta ett beslut – ta bilen bort till St Andrews och vänta på att kanske få spela majortävlingen British Open eller flyga till den amerikanska västkusten för att spela PGA-tävlingen på Tahoe Mountain Club.

Den nyblivne 40-åringen valde att avstå från spel på den klassiska skotska banan The Old Course.

— När jag vaknade upp här i onsdags och hörde att ingen hade dragit sig ur (British Open) kände jag att jag tagit rätt beslut – vilket det till slut också blev, säger Norén.

— Men på torsdagen, för mig mitt i natten vid 02.00, fick jag ett sms från min agent att (Justin) Rose hade dragit sig ur. När jag sen började spela här och började med par och bogey tänkte jag, herregud det här är inte sant.