Guide: Kvartsfinalerna i fotbolls-EM

+ England–Spanien

Var: Brighton & Hove Community Stadium, Brighton.

Avspark: Onsdag 21.00.

England har knappast gjort hemmasupportrarna besvikna. Laget har guldvittring efter att ha stormat igenom gruppspelet med tre raka segrar, hela 14 gjorda mål och noll insläppta bakåt. Framför allt är det 8–0-segern mot Norge i den andra gruppspelsmatchen som sticker ut.

Det mesta har med andra ord stämt för engelskorna som även har hela turneringens skyttedrottning i Arsenalstjärnan Beth Mead med sina fem gjorda mål.

Men Spanien går inte att räkna bort.

Efter att stjärnorna Jennifer Hermoso och Alexia Putellas tvingades lämna återbud till EM på grund av skador har Spanien seglat lite under radarn. Men vidare till kvartsfinal är man där den enda plumpen var 0–2-förlusten mot gruppsegraren Tyskland.

Beth Mead leder EM:s skytteliga.

+ Tyskland–Österrike

Var: Brentford Community Stadium, London.

Avspark: Torsdag 21.00.

Mesta EM-mästarna Tyskland går in i kvartsfinalen mot Österrike som favoriter. Så blir det när man, likt England, imponerat med tre raka segrar så här långt.

Det har inte heller varit de enklaste nationerna man har besegrat.

4–0 mot regerande EM-finalisten Danmark och 2–0 mot toppnationen Spanien är starka resultat som vittnar om att Tyskland har med guldet att göra. Totalt har det blivit nio gjorda mål framåt samtidigt som man inte har släppt in något bakåt.

Österrike knep i sin tur andraplatsen i grupp A i den sista omgången efter en imponerande insats mot Norge. Nicole Billa gjorde matchens enda mål samtidigt som försvaret, med Arsenalmålvakten Manuela Zinsberger i spetsen, höll tätt.

Överlag har Österrike stått för ett starkt gruppspel där den enda nollpoängaren var en knapp 0–1-förlust mot England. Vill det sig väl på torsdag kan laget mycket väl ställa till med problem för tyskorna.

Tysklands Alexandra Popp har gjort mål i samtliga gruppspelsmatcher.

+ Sverige–Belgien

Var: Leigh Sports Village, Leigh.

Avspark: Fredag 21.00.

Det svenska spelet hackade något i de två första gruppspelsmatcherna. Men efter 5–0-uppvisningen mot Portugal i söndags säkrades förstaplatsen i gruppen och därmed slapp man toppnationen Frankrike i kvartsfinal.

Men Sverige har stött på nya bekymmer.

Under måndagen, dagen efter matchen mot Portugal, meddelade landslaget att två spelare och en ledare hade testats positivt för covid-19 via antigentest. Under måndagskvällen väntade landslaget på svar från PCR-test för att slå fast om de hade smittats eller inte, och vilka det rörde sig om hade då ännu inte kommunicerats.

Vilket lag av Island, Italien eller Belgien som Sverige skulle få möta avgjordes under måndagskvällen. Till slut stod det klart att det blir Belgien som står för motståndet efter en rysaravslutning.

Belgien kommer till kvartsfinal med en knapp 1–2-förlust mot Frankrike, en oavgjord match mot Island samt 1–0 mot Italien i den avgörande gruppspelsomgången.

Belgien hör inte till de vanligaste motståndarna för Sverige, länderna har bara stött på varandra vid fyra tillfällen genom åren. Sverige har fyra raka segrar – 13–3 i målskillnad – men det senaste mötet har 13 år på nacken.

Sverige vann grupp C.

+ Frankrike–Nederländerna

Var: New York Stadium, Rotherham.

Avspark: Lördag 21.00.

Frankrike var på förhand stora favoriter i grupp D, och stod för en sprakande start när man körde över Italien med 5–1 efter att ha gjort alla sina mål redan i första halvlek. Men i den andra gruppspelsmatchen, mot Belgien, åkte man på ett stort avbräck när anfallsstjärnan Marie-Antoinette Katoto skadade knäet, vilket håller henne borta från resten av mästerskapet.

Två segrar i de inledande matcherna räckte för att Frankrike skulle säkra gruppsegern och i den avslutande 1–1-mot Island kunde man i stället rotera en hel del i startelvan för att hålla spelare fräscha.

Nederländerna tog sig vidare till kvartsfinal som tvåa i Sveriges grupp på lika många poäng, sju, men med sämre målskillnad. Dagen efter premiärmatchen mot just Sverige testades mittfältaren Jackie Groenen positivt för covid-19, och några dagar senare råkade även anfallsstjärnan Vivianne Miedema ut för samma sak. Men Nederländerna vann trots det sina två avslutande gruppspelsmatcher. Och hinner duon bli spelklar till på söndag är det en rejäl förstärkning för den regerande Europamästaren.