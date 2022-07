England till semi – avgjorde i förlängning

Mittfältaren Georgia Stanway blev kvartsfinalhjälte då hon i den sjätte förlängningsminuten gick själv och fick på ett distinkt vristskott otagbart för den spanska målvakten Sandra Paños.

Målet betydde 2–1 och de 28 994 åskådarna i Brighton, de flesta engelska supportrar, kunde andas ut. Semifinalplatsen var bärgad. Där kan England få möta Sverige, om Sverige vinner sin kvartsfinal mot Belgien på fredag.

England dominerade stort i gruppspelet. Med 14–0 i målskillnad, bland annat efter 8–0 mot Norge. Men dominansen förbyttes mot ett nervigt drama i kvartsfinalen. Mot ett Spanien som kom tvåa i sin grupp efter två segrar och förlust mot gruppettan Tyskland och med 5–3 i målskillnad.

González målskytt

Spanien gjorde inledningsvis som i de tre gruppspelsmatcherna – höll i bollen men fick inte till några heta målchanser. I alla sina gruppmatcher hade Spanien minst 65 procent av bollinnehavet.

Efter drygt en halvtimmes spel lyckades inte Spanien längre stoppa engelskorna från att ta sig fram på kanterna, i det spel som varit så framgångsrikt hittills i EM. Och vid en frispark lyckades också Ellen White slå bollen i mål – dock bortvinkat för offside. En stund senare nickade White utanför.

I halvtid bytte Spanien in Athenea del Castillo till höger i offensiven, vilket visade sig bli ett genidrag. I den 54:e minuten tog hon sig in i straffområdet och slog ett inlägg som Esther González prickade in vid bortre stolpen.

Strax därefter plockades två engelska anfallare bort – White och VM:s skyttedrottning Beth Mead, som gjort fem mål.

England och den stora engelska publiken i Brighton hoppades sedan få straff när Lauren Hempl föll i straffområdet, men nekades den.

Bra byten

Englands förbundskapten Sarina Wiegman, tillbaka efter coronakarantän, fortsatte att byta ut stjärnor. Denna gång mittfältsgiganten Fran Kirby.

Bytena gav resultat. I den 84:e minuten slog Laruen Hemp ett inlägg från högerkanten som inhopparen Alessia Russo nickade ner till en annan inhoppare, Ella Toone, som satte bollen i mål.

1–1 stod sig matchen ut och avgörandet skedde i förlängningen.