Arbetade som modell

– Det är ett coolt litet extraknäck Jag älskar att stå framför kameran under en fotografering. Det är roligt, jag älskar mode. Det har varit en av anledningarna till att jag har kunnat betala för en del av mina resor. Jag ville inte be mina föräldrar om någonting. Jag ville att allt skulle komma från mig och från min tennis, sa hon om modellyrket till The Sun.