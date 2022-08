Guide: Ryttar-VM – med svenska guldchanser

Var: Herning, Jylland.

När: 6-14 augusti.

Tv: SVT/SVT24/SVT play.

Grenar: Dressyr, hoppning, voltige, paradressyr.

Svenska deltagare:

Dressyr: Patrik Kittel på Touchdown, Therese Nilshagen/Dante, Juliette Ramel/Buriel, Jeanna Högberg/Astoria. Reserv: Antonia Ramel/Curiosity.

Hoppning: Peder Fredricson/All In, Malin Baryard Johnsson/Indiana, Jens Fredricson/Markan Cosmopolit, Henrik von Eckermann/King Edward, Rolf-Göran Bengtsson/Ermindo.

Paradressyr: Grad 2: Sandra Karlsson/Don Danimo, Grad 4: Louise Etzner Jakobsson/Goldstrike, Grad 5: Lena Malmström/Fabulous Fidelie och Amalia Josbo/Lady Evelin

Voltige: Team Svea från Malmö deltar i lagtävlingen. Ryttarna: Natalie Brixland, Ella-Filippa Velander, Klara Sjöström, Olivia Neilands, Julia Lindquist, Clint Fiskbaek, Erica Svensson, Tilde Andersson och Daniela Fiskbaek (linförare). Ella-Filippa Velander tävlar även individuellt med Ronja Persson som linförare.

Ridsport i stället för fotboll: Dressyren och hoppningen avgörs på vad som annars är danska storklubben FC Midtjyllands hemmaarena. Gräsmattan täcks tillfälligt med fibersand.

Nytt för årets VM: Ridsportens första samlade världsmästerskap hölls i Stockholm 1990 och har sedan dess avgjorts vart fjärde år. Ekonomiska och logistiska skäl har på senare år fått intresset att svalna från potentiella arrangörer. Den här gången står inte fälttävlan, distansritt och körning på programmet i Herning.

Först ut: Dressyrens lagtävling avgörs i helgen och fortsätter sedan med individuell tävlan i GP Special och GP kür. Sverige var futtiga 0,2 procent från bronset i Tryon, USA, för fyra år sedan och siktet är på nytt inställt på att slåss om tredjeplatsen. Tyskland och Danmark gör troligen upp om guldet. Parallellt med dressyren avgörs voltigen.

Parahoppet: Louise Etzner Jakobsson firade ett silver i Paralympics i Tokyo förra året. Sedan dess har hon och Goldstrike lärt känna varandra än mer. I paradressyren står såväl individuella som lagmedaljer på spel. Paradressyren avgörs andra halvan av mästerskapet.

Störst fokus på: Hoppningen, så klart. Här har Sverige de största medaljchanserna – och det i grenen som drar till sig störst intresse. Peder Fredricson, Malin Baryard Johansson, Henrik von Eckermann och Fredrik Jönsson förlorade en olidligt spännande omhoppning om lagguldet 2018. Tre år senare kom revanschen på USA i ett nytt omhoppningsdrama vid OS i Tokyo. Trion Fredricson, Baryard Johnsson och von Eckermann kompletteras i den kommande guldjakten av antingen Jens Fredricson eller Rolf-Göran Bengtsson.

Lång väg till medalj: Hoppningen inleds på onsdag med en tidshoppning, följs av en ny omgång på torsdag och lagtävlingen avgörs på fredag. Resultaten ingår i det individuella kvalet där de främsta ekipagen gör upp om medaljerna nästa söndag.

Får ekipaget medaljen det saknar? På valacken All In har Peder Fredricson sedan 2016 tagit två individuella OS-silver, ett OS-guld i lag, EM-guld individuellt och EM-silver i lag. Med största sannolikhet blir VM 16-årige All Ins sista mästerskap.

Het intern konkurrens: Fredricson är inte ensam om att sikta högt. Lagkompisen Henrik von Eckermann har passerat Fredricson på världsrankningen som ny etta och tillhör på King Edward gruppen klart tänkbara vinnare. Räkna heller inte bort Malin Baryard Johnsson som på Indiana visat att hon kan vinna i tuffaste internationella konkurrens. Trion kom tvåa-fyra-femma i OS.

Kval till OS i Paris: De fem högst placerade nationerna i laghoppningen och de sex främsta dressyrlagen säkrar platser i OS 2024 i Paris. Värdnationen Frankrike är garanterad deltagande. Placerar sig Frankrike bland de fem respektive sex bästa lagen får lag sex respektive lag sju en OS-plats.