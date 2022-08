Maja Stark dominant – tog första LPGA-toursegern

ISPS Handa World Invitational, som arrangeras gemensamt av de två stora damtourerna på Galgorm Castle Golf Club på Nordirland, såg inför den sista ronden ut att gå mot en rafflande avslutning.

All spänning tog dock Maja Stark död på under sitt sista varv. 22-åringen gick runt på 63 slag, 10 under par, ett nytt banrekord, och vann till sist med fem slags marginal till tvåan Allisen Corpuz, på totalt 20 slag under par.

— Det har inte riktigt landat än. Jag har varit så nervös hela dagen och påmint mig själv om att vara lugn och ta ett slag i taget. Det var enklare sagt än gjort, säger Stark i Viaplays sändning.

Får vinnarkategori

Taktiken bakom segern var en klassisk golfstrategi som går ut på att ta tre hål åt gången.

— Det var en stor nyckel. Det hade varit så enkelt att falla ihop av nervositet. Nu var det bara tre hål till, tre hål till, säger hon.

Segern ger Stark vinnarkategori och möjlighet att själv välja när och vilka tävlingar hon ska spela på LPGA-touren nästa år.

— Det betyder allt. Det var det jag kom hit för. Jag ville ha den där vinnarkategorin. Det var därför jag var så nervös – jag hatar att kvala, men nu slipper jag det.

Två svenskor i topp

Detta var Maja Starks sjätte proffsseger, och kanske kan hon bli känd som Maja Stark, snarare än en kopia av ett annat känt golfnamn.

— Mina tränare sade åt mig att inte försöka vara Tiger Woods, utan bara dig själv. Jag hoppas jag var det, hann Stark säga innan hon blev nedsprutad med champagne av segerrusiga vänner.

Även Linn Grant hade en fin dag. 23-åringen noterades för 69 slag, fyra under par, vilket räckte till en delad fjärde plats.