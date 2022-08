Bekräftat: Uppskjutna kvalmatchen ställs in

Den uppskjutna VM-kvalmatchen mellan Brasilien och Argentina kommer inte att spelas. Brasiliens och Argentinas fotbollsförbund har fått rätt från Cas.

""Brasilien mot Argentina kommer inte att spelas. Dispyten har lösts i Cas", skriver förbunden i ett gemensamt uttalande.

Fjolårets VM-kvalmatch mellan Brasilien och Argentina i São Paulo stoppades då anställda på den brasilianska hälsomyndigheten stormat in på planen då den argentinska truppen ska ha brutit mot landets karantänsregler.

Trots att matchen inte hade någon idrottslig betydelse, då båda länderna redan var kvalificerade för VM i Qatar, beordrade internationella fotbollsförbundet, Fifa i februari att matchen skulle spelas och schemalades till den 22 september.

Fotbollsförbunden reagerade kraftigt på att spela en för dem betydelselös kvalmatch så nära inpå VM och lämnade in en ansökan om att slippa spela matchen. Fifa svarade med ett blankt nej och bötfällde förbunden på flera miljoner kronor.

Men nu står det alltså klart att det inte blir någon kvalmatch.

I vinterns VM-turnering har Brasilien lottats in i grupp G tillsammans med Serbien, Schweiz och Kamerun. Argentina går in i grupp C med Mexiko, Polen och Saudiarabien.