Fischer: "En livstid av glädje"

Fakta: Nilla Fischer Ålder: 38. Landskamper: 189. Mästerskapsmeriter: Ett OS-silver, Två VM-brons. Klubblagsmeriter: Vinnare av Champions League och två gånger tysk mästare med Wolfsburg. Övriga meriter: Vunnit Diamantbollen en gång, Årets back 3 gånger, uttagen i världslaget 2019.

"Det har gått 21 år sedan jag gjorde min första landskamp för Sverige, det känns som en livstid av glädje, lycka, utmaningar och upplevelser som jag kommer att bära med mig resten av livet. Att representera Sverige har verkligen varit ett av de största ärofyllda uppdragen i min karriär. Till alla fans, mina lagkamrater och förbundet; tack för förtroendet och privilegiet", skriver Fischer på Instagram.

Fischer var inte med i det lag som tog OS-guld i fjol då hon skulle bli mamma, och i våras tackade hon även nej till EM-spel för att fokusera på familjen och klubblaget Linköping.

"Stor ledare"

Men innan dess har Fischer varit med och tagit två VM-brons 2019 och 2011 samt ett OS-silver 2016. Hon har dessutom belönats med Diamantbollen och 2019 blev hon uttagen i världslaget.

"Nilla är en stor ledare och ett föredöme både på och utanför planen. Så tack för väl utfört arbete i landslaget under lång tid", säger förbundskapten Peter Gerhardsson i ett pressmeddelande.

Fischer är även på klubblagsnivå en av de mest framgångsrika svenska spelarna. I tyska Wolfsburg blev det två ligatitlar och 2014 fick hon kröna säsongen med att lyfta Champions League-bucklan.

Höll brandtal

Vid sidan av planen har Fischer varit ett ansikte utåt för kampen för en mer jämställd fotboll. När hon tog emot Diamantbollen höll hon ett brandtal som ifrågasatte mäns beteende inom svensk fotboll. Talet fick stor uppmärksamhet och efterspelet involverade både herrlandslagets Andreas Granqvist och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

— Alla ni pojkar, killar och framför allt män. Det är dags att komma in i matchen nu, för jämställdhet är något som gynnar oss alla. Men det är något som vi måste göra tillsammans. Helt ärligt; "We have no more fucks to give", sade Fischer bland annat.