Rolfö om spanska kaoset: "Hade gjort samma sak"

Målvakter: Misa Rodríguez, Real Madrid, María Quiñones, Athletic Bilbao, Enith Salón, Valencia.

Backar: Sheila García, Atlético Madrid, Oihane Hernández, Athletic Bilbao, Ivana Andrés, Real Madrid, Rocío Gálvez, do, Olga Carmona, do, Ana Tejada, Real Sociedad, María Méndez, Levante, Nuria Rábano, Barcelona.

Mittfältare: Teresa Abelleira, Real Madrid, Maite Oroz, do, Claudia Zornoza, do, Maitane López, Atlético Madrid, Irene Guerrero, do, Anna Torrodà, Valencia.

Anfallare: Marta Cardona, Real Madrid, Esther González, do, Athenea del Castillo, do, Ane Azcona, Athletic Bilbao, Alba Redondo, Levante, Salma Paralluelo, Barcelona.

Spelarna som officiellt bojkottar landslaget:

Patri Guijarro, Barcelona, Mapi León, do, Sandra Paños, do, Aitana Bonmatí, do, Clàudia Pina, do, Mariona Caldentey, do, Ainhoa Vicente, Atlético Madrid, Lola Gallardo, do, Nerea Eizagirre, Real Sociedad, Amaiur Sarriegi, do, Ona Batlle, Manchester United, Lucía García, do, Leila Ouahabi, Manchester City, Laia Aleixandri, do, Andrea Pereira, Club América.

Källa: Inside The Games.