Celtic bötfälls för anti-monarkistiska budskap

Detta på grund av banderoller med anti-monarkistiska banderoller under klubbens Champions League-möte med Sjachtar Donetsk i Polen den 14 september.

Detta endast ett par dagar efter drottning Elizabeth II:s bortgång.

Banderollernas budskap löd: "Fuck the crown" (Fan ta kronan) samt "Sorry for your loss Michael Fagan" (Beklagar din förlust Michael Fagan), vilket är en referens till en man som bröt sig in i drottningens sovrum 1982.

Celtic bötfälls även för att supportrarna använt pyroteknik i Champions League-matchen hemma mot Real Madrid den 6 september. Bötesbeloppet för den incidenten ligger på knappt 47 000 kronor.