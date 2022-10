KFF:s succéförvandling: "Klart jag har en del i det"

Fakta: Allsvenska guldstriden 1) Häcken 25 matcher, 51 poäng, plus 23 i målskillnad Återstående matcher: Sundsvall (hemma), AIK (borta), Malmö FF (h), IFK Göteborg (b), IFK Norrköping (h) Form: VOOOO (senaste matchen först). 2) Djurgården 25 matcher, 48 poäng, plus 26 Återstående matcher: AIK (h), Malmö FF (b), Sundsvall (h), Norrköping (b), Mjällby (h) Form: FFVOV 3) Hammarby 25 matcher, 46 poäng, plus 27 Återstående matcher: Mjällby (b), Sirius (h), Elfsborg (b), Kalmar (h), Helsingborg (b) Form: VOOOF 4) Kalmar 25 matcher, 44 poäng, plus 11 Återstående matcher: Värnamo (b), Mjällby (h), Sirius (b), Hammarby (b), Sundsvall (h) Form: VVOOV 5) AIK 25 matcher, 44 poäng, plus 10 Återstående matcher: Djurgården (b), Häcken (h), IFK Göteborg (b), Mjällby (b), Elfsborg (h) Form: VOOFV 6) Malmö FF 25 matcher, 42 poäng, plus 10 Återstående matcher: IFK Göteborg (b), Djurgården (h), Häcken (b), Varberg (b), Degerfors (h) Form: OOVVF

I fjol slutade Kalmar FF sexa i Rydströms återkomst. Med fem omgångar kvar av den pågående säsongen är KFF fyra i tabellen. Det är annat än 2019 och 2020, då smålänningarna tvingades kvala sig kvar.

— Det är väl på ett sätt överraskande. Förra året gjorde vi det bra, men vi tappade sex startspelare till det här året tror jag. Med vår ekonomi kan vi inte bara plocka in någon rakt av, men de vi har tagit in har varit jävligt bra, säger Rydström.

TT: Hur förklarar du den här förvandlingen som KFF gjort de senaste två åren sedan du kom tillbaka?

— Jag fick lämna 2018 och då tycker jag att det var många år med omedveten bekvämlighet – som också lätt händer i framgångsrika organisationer. Man blir lite bekväm, man jobbar men man gör det kanske inte tillräckligt mycket och bra. Det saknades utvärderingsverktyg också. Där upplever jag ett helt annat driv nu, men också ett annat lugn. Vi vet vad vi vill, det finns en riktning – och då blir det så jäkla mycket enklare.

Rydström fortsätter:

— Sedan har du en massa sportsliga saker, vi har kanske träffat rätt i de spelarna vi plockat in, men det är också enklare eftersom vi har en tydlighet i hur vi spelar. Åren innan visste inte en jävel hur vi spelar. Då kan man ta in vem som helst, men hur lätt är det för den spelaren att passa in om du inte har bestämt dig för hur du ska spela? Det finns också massa saker rent taktiskt och hur vi tränar, men det blir också någon form av positiv biprodukt av att det stora lugnet, utvärderingsapparaten och hungern att jobba finns där.

"Är skitviktigt"

TT: Hur mycket vill du själv ta åt dig äran för att det klaffat så bra i år?

— Det är klart att jag har en del i att vi har kunnat göra det här, men lite samma sak där. Antingen så höjs jag upp av dem jag har omkring mig eller så dras jag ner – och här höjs jag upp av dem. Det är skitviktigt.

— Jag är väl en del av en lite större riktningsförändring i svensk fotboll kanske. Jag är inte en så ung tränare, men rätt färsk ändå, det kommer in ett gäng tränare som vågar testa.

TT: Vad är det för riktningsförändring du applicerat på Kalmar FF?

— Jag är uppväxt med att du måste prioritera försvarsspel, helst ska du spela 4–4–2, du ska riskminimera. Där tror jag till exempel att vi i Sirius, som jag var med och ledde 2020, visade att man med små resurser och inte så namnkunniga spelare faktiskt kunde dominera matchbilder genom att försöka ha bollen. Och vi fick rätt hyfsade resultat med det.

Präglad av Nanne Bergstrand

Rydström berättar att han i Kalmar fått höra: "Du kan inte spela som Manchester City, du har inte de spelarna".

— Det handlar inte om att spela som City, utan att vi ska spela bättre än laget vi möter.

TT: Vad har Kalmar för ambitioner med de fem matcher som återstår?

— Många gånger tycker journalister och inte minst supportrar att det är trist att man inte har något konkret resultatmål. Det är väldigt mycket osexiga processmål. Jag är någon som tycker att det är väldigt viktigt hur vi spelar och att man tar ansvar för hur man vill vara på planen som spelare. Anledningen till det är att jag vet att det är det bästa sättet att få resultat.

— När det var sju matcher kvar fick spelargruppen bestämma sig för vad vi vill med de här sju matcherna. Och då var det gruppen som själva pratade om Europaplatserna. Men svaret på frågan är: Vi är två poäng efter Hammarby, vi vill fajtas hela vägen in. Det är fem finaler vi har kvar.

Rydström berättar att det inte pratas om SM-guld i klubben, en inställning han säger sig ha ärvt av föregångaren Nanne Bergstrand.

— De gångerna jag kan tänka på det är direkt efter matchen, man kikar på tabellen, men så fort omgången är över är det bara nästa träning, nästa match.

TT: Var slutar Kalmar i tabellen?

— Häcken och Djurgården ser lite för stabila ut. Det finns så mycket som tyder på att det blir de två som jagar hela vägen in. Det känns lite som att Hammarby haft sin svacka, vi möter dem i näst sista omgången. . . men en tredjeplats är inte orimligt.

TT: Guldet är uteslutet?

— Haha, det är aldrig uteslutet. AIK har samma poäng som oss, Malmö har någon poäng mindre, man kan också hamna sexa för den sakens skull, något uselt sådär. Jag hoppas att vi kan bibehålla standarden och då kommer det bli jäkligt roligt de här matcherna.