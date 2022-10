Ronaldo målskytt i comeback

Ronaldo fastställde slutresultatet när United besegrade Sheriff Tiraspol med 3–0 i Europa League.

Segern innebär att United är klart för avancemang till slutspel.

Uniteds manager Erik ten Hag lämnade den portugisiske stjärnforwarden utanför truppen i lagets Premier League-möte med Chelsea i helgen och det var först i måndags som Ronaldo fick återkomma i träning med A-laget. Detta sedan han vägrat att komma in som inhoppare och gått in i omklädningsrummet under matchen mot Tottenham förra veckan.

Victor Nilsson Lindelöf spelade hela matchen för United medan Anthony Elanga fick se matchen från avbytarbänken på nytt.