OS-arenan kan tvingas stänga – elen för dyr

Den norska regeringen vill inte ge bidrag till Hamar kommun till driften av skridskohallen. Då är det osäkert hur länge kommunen har råd att hålla hallen öppen.

— Får vi inget statligt stöd får vi köra tills kassan är tom, säger kommunordföranden Einar Busterud Hamar Arbeiderblad.

Att göra is till den stora skridskoovalen är inte billigt, det är den dyraste anläggningen i hela Norge vad gäller elkostnad. Kostnaden är ungefär 20 miljoner kronor per år. Elförbrukningen är lika stor per dag som för ett hushåll ett helt år.

Norge ska arrangera skridsko-EM i januari. Därefter kan man bli tvungen att låta isen smälta. Det är också tänkt att VM 2025 ska gå i Norge, och då förbinder man sig också att ha världscuptävlingar de tre kommande säsongerna. Senast den 1 december i år måste Norges skridskoförbund bestämma sig för om de kan ta på sig VM-arrangemanget.

— Det skulle smärta djupt och innerligt om vi ska gå till det internationella förbundet och säga att vi inte kan ta det. Vi förväntas kunna ställa upp, säger Mona Adolfsen, skridskoförbundets ordförande, till NRK.