Fifa stoppar danska VM-budskapet: "Besvikna"

Danmark ville ha budskapet "Human Rights for All" på spelarnas träningströjor under VM i Qatar.Men Fifa avvisar det danska fotbollsförbundets (DBU) önskan.

Det var tänkt att de danska fotbollsspelarna skulle ha ett Qatar-kritiskt budskap på bröstet på träningströjorna. Men så blir det alltså inte då Fifa (Internationella fotbollsförbundet) säger nej till att "Human Rights for All" ska få pryda bröstet på de danska tröjorna. Det bekräftar Jakob Jensen, DBU:s administrativa chef, för nyhetsbyrån Ritzau. — Vi fick beskedet i dag, säger han. — Vi skickade en ansökan till Fifa men fick det avvisat. Det är vi besvikna över men något vi får ta hänsyn till, fortsätter han. I november förra året meddelade DBU att förbundets sponsorer upplåtit utrymmet på träningskläderna för politiska budskap, exempelvis för mänskliga rättigheter. Kan få poängavdrag Sedan dess har DBU beslutat att landslaget ska träna i tröjor med budskapet, men att detta ska godkännas av Fifa och så har det inte blivit. — För mig är det här en tröja med ett enkelt budskap om universella mänskliga rättigheter, säger Jakob Jensen. Enligt Jakob Jensen kan DBU straffas med både böter och poängavdrag, och den risken vill man inte ta genom att trotsa Fifa. — Vi måste hänvisa till de turneringsregler som åläggs oss, säger Jensen. Amnesty: "En besvikelse" Annette Stubkjær Rimmer, politisk rådgivare på människorättsorganisationen Amnesty, vädrar i en skriftlig kommentar sin besvikelse. "Vi förstår inte att Fifa avvisar detta fina och viktiga initiativ från DBU", säger hon. Hon fortsätter: "Fifa säger gång på gång att de tar mänskliga rättigheter på största allvar, och 2017 antog förbundet för första gången en människorättspolicy där de åtar sig att respektera mänskliga rättigheter. Vi anser därför att det är en besvikelse att de avvisar detta budskap om mänskliga rättigheter." Danmark meddelade tidigare i höstas att varken fotbollsförbundet eller tröjtillverkaren Hummel kommer att ha sina loggor synliga på den danska matchtröjan. På Instagram skrev Hummel att man gör det som en protest mot värdlandet Qatar och dess bristande mänskliga rättigheter.