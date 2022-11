Stortalang utan landskamper till VM

Målvakter: Justin Bijlow, Feyenoord, Andries Noppert, Heerenveen, Remko Pasveer, Ajax.

Backar: Nathan Aké, Manchester City, Virgil van Dijk, Liverpool, Denzel Dumfries, Inter, Stefan de Vrij, do, Jeremie Frimpong, Bayer Leverkusen, Matthijs de Ligt, Bayern München, Tyrell Malacia, Manchester United, Jurriën Timber, Ajax, Daley Blind, do.

Mittfältare: Steven Berghuis, Ajax, Kenneth Taylor, do, Davy Klaassen, do, Frenkie de Jong, Barcelona, Teun Koopmeiners, Atalanta, Marten de Roon do, Xavi Simons, PSV Eindhoven.

Forwards: Steven Bergwijn, Ajax, Memphis Depay, Barcelona, Cody Gakpo, PSV Eindhoven, Luuk de Jong, PSV, Vincent Janssen, Royal Antwerp, Noa Lang, Club Brugge, Wout Weghorst, Besiktas.