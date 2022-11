Glazerfamiljen överväger sälja Manchester United

Katastrofala resultat, misslyckade spelarinvesteringar och upprörda supportrar.

Det har stormat rejält kring Manchester Uniteds ägare Glazerfamiljen sedan de köpte klubben 2005.

Röster har höjts för att de ska sälja klubben – något de inte ens har velat diskutera.

Men nu låter det annorlunda.

Trovärdiga The Athletic rapporterade under tisdagskvällen att Glazerfamiljen kan tänka sig att sälja klubben för att få in investeringar som kommer att gå till renovering av hemmaarenan Old Trafford och träningsanläggningen Carrington. Ett annat alternativ är att sälja delar av klubben.

Uppgifter som ett par timmar senare bekräftades av Manchester United.

"Styrelsen kommer nu att hitta strategiska vägar för att föra klubben framåt. Vi kommer att överväga alla alternativ, inklusive nya investeringar i klubben, en försäljning eller andra transaktioner", skriver Premier League-giganten i ett uttalande på sin hemsida.

"Under hela den här processen kommer vi att se till Manchester Uniteds bästa", säger Avram Glazer och Joel Glazer i en gemensam kommentar.

Den amerikanska Glazerfamiljen äger även NFL-klubben Tampa Bay Buccaneers som 2021 vann Super Bowl med storstjärnan Tom Brady i laget.