Färjestad förlängde segersvit

Timrå hade sex raka bortasegrar. Fler blev det inte.I stället förlängde Färjestad sin svit till nio raka segrar mot medelpadingarna, via 3-2 efter straffar i SHL-mötet i Karlstad.Det satt långt inne, sade matchhjälten Victor Ejdsell till C More.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/sport/1108326-farjestad-forlangde-segersvit Kopiera länken Färjestad och Timrå hade var sin svit att försvara i lördagens SHL-möte i ishockey. Medelpadingarna kom till Karlstad med sex raka segrar på bortaplan. Färjestad ståtade å sin sida med åtta raka viktorior mot Timrå, räknat sedan säsongen 2018–19. Hemmalaget började bäst och dominerade den första perioden, men kunde inte förvandla spelövertaget i mål – inte ens när laget fick chansen i spel fem mot tre i en minut. — Vi har ett bra tryck, men så var det effektiviteten. De står som en tärning i egen zon och vi måste få till skott, styrningar och få tag på returerna, sade Färjestads lagkapten Linus Johansson till C More. ”Klassisk variant” I andra perioden tog sig Timrå in i matchen, mycket tack vare tre och ett halvt – en Färjestad-utvisning sträckte sig över den första periodpausen – powerplay. Ändå var det Färjestad som tog ledningen. Den 20-åriga backen Joel Nyström flyttade pucken i sidled vid blå linjen och lyckades överlista Timrås duktiga målvakt Jacob Johansson. — Jag får mycket yta. Skönt att se den gå in, sade Nyström till C More. Hemmalaget spelade bra i numerärt underläge men till slut tvingades målvakten Matt Tomkins kapitulera. Robin Alvarez gav Anton Wedin öppet mål fram till 1–1. — En ganska klassisk variant, sade Wedin till C More om kvitteringen. Målskytten var trots uppryckningen inte nöjd med bortalagets insats. — Vi är lite osynkade. Vi har inte hittat lugnet, är lite stressade och tar fel beslut, sade Wedin inför tredje perioden. Straffdubbel av Ejdsell Färjestad såg ut att gå mot tre poäng efter att Michael Lindqvist givit sig ut på en rundtur i offensiv zon. När ”turnén” var över låg pucken bakom Jacob Johansson i gästernas målbur, 2–1. Lindqvist är därmed målskytt i fyra raka SHL-matcher. Timrå tog ut målvakten med över tre minuter kvar av tredje perioden och två minuter senare tog amerikanen Nick Halloran matchen till förlängning. Färjestad dödade ännu en utvisning och avgörandet kom i stället i straffläggningen där Victor Ejdsell gjorde mål två gånger. — Jag har gjort många mål nu så jag har ett bra självförtroende. Det är en skön känsla, sade Ejdsell.