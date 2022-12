Lloris vs Kane – klubbkompisarnas heta VM-möte

Fakta: Hugo Lloris och Harry Kane + Hugo Lloris Född: 26 december 1986 i Nice. Position: Målvakt. Klubb: Tottenham. Tidigare klubbar: Nice, Lyon. Landskamper: 142. + Harry Kane Född: 28 juli 1993 i Walthamstow, London. Position: Anfallare. Klubb: Tottenham. Tidigare klubbar: Mellan 2011 och 2013 på lån till Leyton Orient, Millwall, Norwich och Leicester. Landskamper/mål: 79/52.

Lloris, 35 och Kane, 28, träffas var och varannan dag på Tottenhams träningsbas i Enfield i Londons norra utkanter. Målvakten och anfallaren är två av de mest ansedda och uppskattade spelarna i Premier League-klubben.

Kane började i klubbens pojklag redan när han var runt 10 år, Lloris värvades från Lyon för tio år sedan.

"Ett föredöme för andra"

— Vi har en god relation. Vi har spelat tillsammans i över nio år och känner varandra väl, både på och utanför planen. Jag har bara positiva saker att säga om Harry. Han är en viktig spelare både för klubben och för England.

— Han är en ledare, ett föredöme för andra spelare och en spelare av toppklass, säger Hugo Lloris på presskonferensen inför matchen.

— Det är viktigt för mig att ha honom i närheten. Vi har mycket förtroende för varandra. Han är en lugn person, väldigt ärlig, vi respekterar varandra mycket.

Tillsammans har de gjort 327 matcher med Tottenham. Ingen målvakt kan Kane bättre än Lloris och ingen anfallare kan Lloris bättre än Kane. Kunskaper som båda delat med sig av till sina respektive landslag.

Den gemensamma klubbkänslan och den personliga vänskapen läggs tillfälligt åt sidan vid 20-tiden på lördag.

— Han är en motståndare nu, vi representerar våra länder och vårt fokus är på det. Alla spelare kommer att göra allt de kan för att se till att deras lag går vidare, säger Lloris.

Starkare England

Hans kärnfulla sammanfattning om vad som väntar – och läs engelskan med ett franskt uttal:

— It's going to be a big battle.

Hugo Lloris.

Med sin vardag i England och Premier League har Lloris noterat att det engelska landslaget stadigt växer i styrka under förbundskaptenen Gareth Southgates ledning.

— De var i semifinal i VM i Ryssland och finalist i EM. Det är ett lag som utvecklas och som har blivit moget för att slåss om titlar.

— De är här för att vinna, säger Lloris.