Svensk poängfest i NHL – Pettersson med fem

Elias Pettersson, 24, hade missat de två senaste matcherna för Vancouver på grund av sjukdom. Facit utan svenskstjärnan i laguppställningen: två raka 1–5-förluster.

Men hemma mot Seattle var han tillbaka – och det märktes.

Han assisterade till 1–1 i slutet av första perioden och styrde sedan in 2–3 halvvägs in i matchen. Men Vancouver, som har det tufft defensivt, fortsatte att läcka bakåt och när Daniel Sprong hittade rätt för Seattle 6.17 in i tredje perioden ledde gästerna med 5–3.

Då satte Pettersson fart.

"En grym känsla"

8.52 in i tredje perioden skottfintade han för att sedan servera Brock Boeser öppet mål för reduceringen. Och med 80 sekunder kvar av ordinarie tid smällde svensken själv in kvitteringen.

Matchen gick sedan till straffar och där var det Pettersson som satte avgörandet och två poäng hem till Vancouver.

— Det är en grym känsla, så klart. Vi gjorde fem mål men det gjorde de också. Vi måste bli bättre ur den aspekten, säger Pettersson till medier efteråt.

Det var Petterssons fjärde fempoängsmatch i NHL-karriären och han är noterad för 39 poäng (15 mål+24 assist) på 30 matcher den här säsongen.

Fyra Karlsson-poäng

En annan som hade en minst sagt skaplig kväll var Erik Karlsson, 32. San Joses svenske stjärnback stod för tre assist och direktsköt även in ett mål när hans lag besegrade Minnesota med 5–2.

Karlsson är poängbäst bland svenskarna med 46 poäng (13+33) på 35 matcher. Han ligger sexa i totala poängligan och toppar backarnas motsvarighet, sju poäng före tvåan Josh Morrissey, Winnipeg.