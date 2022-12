Rosén inför tuffa matchen: "De imponerade"

Sverige har fått en drömstart i JVM. I premiärmatchen blev det överkörning, 11–0 mot Österrike. Ett dygn senare blev det lite tuffare. Men till slut kunde man besegra Tyskland med 1–0.

— Det har varit jäkligt roligt. Många nya ansikten och väldigt duktiga spelare. Vi har tagit sex poäng så det finns ingenting att klaga på, säger Isak Rosén till TT.

Men nu väntar ett tufft test. Tjeckien är motståndare under torsdagskvällen. Båda nationerna har vunnit sina matcher hittills så det handlar alltså om ettan mot tvåan som möts på Scotiabank Centre i Kanada.

Isak Rosén: "Väldigt viktig match"

— Det ska bli kul att möta Tjeckien. Jag kikade på deras match mot Kanada och de imponerade stort, så det kommer bli spännande, säger Rosén och utvecklar sedan sina tankar:

— Jag tror att vi sparade oss mot Tyskland lite inför den här matchen. Jag tycker att vi måste få in pucken framför mål oftare, samtidigt måste vi få in folk framför målet. Gör vi det så tror jag att puckarna kommer rassla in.

Forwarden gjorde två mål i premiärmatchen. Mot Tyskland fick han lämna isen mållös. Rosén, som i dag spelar i AHL med Buffalos farmarlag Rochester Americans, poängterar hur viktig torsdagens match är för Juniorkronornas turnering.

— Det kommer bli superviktigt att vara med från början för det kommer gå snabbt. Det blir ju Tjeckien och Kanada man slåss mot så väldigt viktig match, framför allt för placeringarna inför kvartsfinalen sen.

Tjeckiens drömstart på JVM

Kvällens motståndare vann med 5–2 mot Kanada i öppningsmatchen. Man följde upp det med att vinna med förkrossande 9–0 mot Österrike. Det går att konstatera att tjeckerna har fått en flygande start i JVM.

Isak Rosén, 19, har koll på ett par tjeckiska spelare.

— De har några riktigt skickliga backar, och är allmänt fysiska i sitt spel. De har några duktiga killar som kan göra mål. De jobbar verkligen för varandra och det ska vi också göra.

— Vi vet att vi måste vara fokuserade från början och göra det bättre än vad vi har gjort. Vi kollar på varje match och ser vad som har gjorts bra och vad som kan göras bättre. Det är små saker, vi vill vinna varje match.