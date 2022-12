Två självmål gav Liverpool segern

Det började skakigt.

Bortalaget tog en tidig ledning när Kiernan Dewsbury-Hall satte 1–0 redan efter fyra minuter och tystade hela Anfield.

Liverpool, som har haft en mindre lyckad säsong, men stått för bra insatser senast, forcerade för ett kvitteringsmål. Men 1–0 stod sig länge.

Fram till den 38:e minuten.

För då slog högerbacken Trent Alexander-Arnold in ett inlägg som Wout Faes olyckligt skickade in över sin egna målvakt Danny Ward och in i mål.

Sedan blev det värre för Leicester – men framför allt för Faes.

Han gjorde nämligen ett till självmål. Liverpool-anfallaren Darwin Nunez chippade sitt avslut i stolpen. Bollen studsade nära mållinjen där Wout Faes försökte rensa, men skickade i stället bollen i eget mål.

I den andra halvleken spelade Liverpool av matchen och vann med 2–1. Merseysideklubben är i allra högsta grad med om kampen om Champions League-platserna.

I kvällens andra Premier League-match slog Brentford West Ham med 2–0.