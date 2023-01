Djurgårdens kris fortsätter – sex raka förluster

Säsongens första match, i Stockholm den 15 november, blev en målrik och rafflande historia där Modo avgjorde först i förlängningen borta mot Djurgården.

Andra mötet, den här gången i Örnsköldsvik, var inte lika jämnt.

Modo hamnade visserligen i underläge redan efter 4.04 minuter men hann både kvittera och ta en ledning med ett par mål innan perioden var över.

0–1 blev 3–1 efter mål av Filip Sveningsson, Erik Karlsson och Emil Wahlberg.

1.20 in i andra satt 4–1 genom Adam Pettersson.

Ridå för ett försvarssvagt Djurgården?

"Med i matchen"

Inte enligt Ludvig Rensfeldt.

Stockholmslaget hade ett 3–5-underläge inför sista perioden och han såg chansen att få med sig något från det hockeyallsvenska toppmötet.

— Vi är verkligen med i matchen, har trycket. Det är fullt blås under de sista tjugo, sade Rensfeldt till C More i andra periodpausen.

Full fart blev – dock inga mål.

Marcus Krüger var allra närmast när han träffade ribban i ett friläge, annars stod hemmamålvakten Kristers Gudlevskis för några vassa räddningar.

"Pendlar mycket"

I stället avgjorde David Bernhardt – då målvakten Mattew Galadja, som bytte av Carl Lindbom i andra perioden, precis var på väg mot båset för att få in en till utespelare – och därmed befästes Modos serieledning.

För Djurgården fortsätter krisen, som nu är uppe i sex raka förluster.

— Vi pendlar för mycket i matcherna mellan bra och dåligt och får inte det jämna och trygga spelet som vi vill ha, sade Djurgårdens tränare Johan Garpenlöv till C More.

På fredag ställs lagen mot varandra igen.

I den andra toppmatchen, mellan Björklöven och Södertälje, tog gästerna hand om bonuspoängen efter Daniel Norbes 2–1-mål i förlängningen.