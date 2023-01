Timråseger efter udda draget

Segern var Timrås andra raka och laget gjorde ett miniryck i kampen om den sjätte och sista kvartsfinalplatsen i SHL. Sjätteplacerade Timrå är två poäng före Leksand på sjunde plats.

Både Panu Mieho och Dahlén, med snabbodlade mustascher, fanns bland målskyttarna. Jonathan Dahlén bröt en fyra matcher lång måltorka med sitt 3–0-mål.

En idé som växte fram när Emil Pettersson i förra matchen bröt sin sju matcher långa måltorka med en snabbodlad mustasch.

— Emil började i förra matchen och gjorde mål, så då sade jag att jag skulle "joina" och Panu gjorde också det, säger Dahlén.

Drömstart

Timrå fick en drömstart på matchen och gick upp till 3–0-ledning i första perioden mot ett sömnigt hemmalag som är indraget i streckkampen i botten.

Men Brynäs kom tillbaka och upp till 3–3 efter mål av Hannes Björninen och Johannes Kinnvall i andra perioden och Nick Olesen alldeles i början av den tredje perioden.

Innan Timråkaptenen Anton Lander avgjorde. Bara 42 sekunder efter Brynäs kvittering.

"Psykologiskt viktigt"

Jodå, Lander också mustasch- och skäggprydd. Men inte med någon hastigt påkommen variant.

— Jag tror det var psykologiskt viktigt att vi fick in 4–3 så snabbt. Sedan gör vi det bra, sade Lander till C More.

Brynäs var inför matchen på tolfte plats, med fem poäng upp till en slutspelsplats och lika många poäng ned till kvalstrecket.

Gävlelaget kan tacka antagonisten Leksand att avståndet till HV71 på kvalplats fortfarande är fem poäng. Leksand vann i Jönköping med 3–2.

Däremot ökade avståndet till slutspelsstrecket för Brynäs till åtta poäng.