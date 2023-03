Dubbla nickmål tog Häcken till semifinal

Häcken blev sista lag till semifinal i svenska cupen efter 3–1-seger över Vittsjö.Hisingslaget blev näst bästa gruppetta och får hemmaplansfördel i semifinalen.Vår bästa match för säsongen, säger Anna Anvegård, som nickade in 2–0-målet, till C More.

Hammarby, Häcken, Kristianstad – alla fullpoängare – och Piteå blir de fyra semifinallagen och lottningen sker på måndagen. Hammarby och Häcken blev bästa gruppettor och får spela i var sin semifinal, som spelas den 18-19 mars, på hemmaplan. Häcken gick till final i cupen i fjol, men föll mot Rosengård. Nu är det läge för revansch. — Det är absolut det vi siktar på, säger Anvegård. Häcken rivstartade då Stine Larsen nickade in ledningsmålet redan i tredje minuten. Hemmalaget dominerade och Anvegård kunde nicka in 2–0 precis före paus. Linda Sällström reducerade i inledningen av andra halvlek men talangfulla Rosa Kafaji fastställde 3–1 bara tre minuter efter reduceringen. Piteå säkrade avancemang genom att spela 2–2 mot Djurgården. Laget gick upp i 2–0-ledning efter mål av Maja Green och Tuva Skoog, men Ebba Hed och Lova Lundin såg till att Djurgården kryssade. Stockholmslaget hade behövt vinna för att ta hem gruppen.